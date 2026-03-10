GOT7朴珍榮「撞臉IVE安俞真」？女裝舊照曝光　網驚：根本雙胞胎

韓國JTBC人氣綜藝節目《拜託了冰箱》在3月1日播出第60集，節目中邀請到GOT7成員兼演員朴珍榮與IVE成員安兪真共同擔任嘉賓。



不過朴珍榮卻自爆上節目前「壓力山大」，坦言最擔心的不是表現，而是當兵同期的反應，笑翻全場。

朴珍榮的甜蜜負擔：怕被軍中同袍「集體出征」

剛退伍不久的朴進榮在節目中坦言，得知要與安兪真同台時，內心其實「非常焦慮」。他笑著解釋道：

兪真在軍隊裡的氣氣真的高得驚人！如果讓我的同袍們知道我要跟她一起錄節目，他們絕對會憤憤不平地說：『哥你憑什麼跟她一起出現？』

朴珍榮幽默地表示，非常擔心節目播出後會接到軍中好友們充滿「嫉妒」的電話，展現了作為前輩卻又卑微的一面，引發全場爆笑。

更多朴珍榮、安俞真照片：

+ 13

安兪真親自認證：練習生時期就聽過的「撞臉傳說」

安兪真也坦言，其實早就期待與朴珍榮見面，還有一件事想親自確認。她透露：

我出道後這是第一次正式見到前輩。當練習生時，公司的人常說我長得像前輩以前女裝的樣子。

此話一出，主持人隨即找出朴珍榮當年的女裝照片在螢幕上公開，現場廚師們也紛紛認同兩人「嘴巴輪廓真的有點像」，讓氣氛更加熱絡。

面對這份突如其來的「認證」，朴珍榮臉上的擔憂反而加深了。他苦笑著說：「我現在更擔心了，大家一定會說：『哥你憑什麼長得像兪真？』」這份對軍中同袍求生欲極強的發言，為當晚的節目畫下了完美的笑點句點。

延伸閱讀：

美女網紅人生太坎坷！繼父施暴又被生父逼拍AV 母逼扛千萬房貸又情勒

李伯恩低調結婚！另一半身分曝光「是34歲女星」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】