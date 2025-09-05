越南進口去皮石斑魚塊含甲基汞超標　食安中心令商戶下架及停售

食環署食安中心今日（5日）公布，由「浩運食品有限公司」從越南進口的去皮石斑魚塊的樣本的甲基汞含量，為每公斤含0.83毫克，超出法例標準的每公斤含0.5毫克。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。



石斑魚塊。（網絡圖片、非涉事品牌）

產品資料如下：

產品名稱：去皮石斑魚塊



來源地：越南



包裝：300克（5件）



進口商：浩運食品有限公司



此日期前最佳：2026年4月8日



每公斤超標0.33毫克

食安中心透過恆常食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本的甲基汞含量為每公斤含0.83毫克，超出法例標準的每公斤含0.5毫克。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商正按中心指示進行回收。中心亦正追查有關產品的來源。

攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育

中心發言人指，魚類中的汞主要為甲基汞。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

中心表示會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。