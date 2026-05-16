西瓜命案一家4口滅門！磷化鋅中毒致死　他殺？自殺？真相仍成謎

孟買「西瓜命案」釀成一家4口滅門，案件出現新進展！據外國報道，經法醫檢驗後，在死者體內多個器官及西瓜都被驗出磷化鋅，這是毒性極強的化學物質，極少劑量已可致命，此物質可存在於驅鼠劑及減毒毒餌，但如何滲入西瓜、案件是自殺、他殺或是意外，警方尚未能確定。



案發於上月4月26日，孟買1個四口之家凌晨吃完西瓜後突發急病，全家不治身亡。警方最初將案件列為意外死亡事故，懷疑由食物中毒引起，但醫院方面直指死者死於西瓜引發的食物中毒可能性不大。調查人員把包括西瓜在內的所有現場食物均被送檢，當中西瓜被驗出有毒成份。



印度1個4人家庭凌晨吃完西瓜後突發急病，全家不治身亡。（網上圖片）

凌晨吃西瓜突發疾病 一家4口全不治

據《INDIA TODAY》報道，事件始於4月26日凌晨約1時，孟買40歲男子阿卜杜拉·多卡迪亞（Abdullah Dokadia）與妻子及2名女兒在家中吃西瓜，不料約4至5個小時後，他們開始腹瀉嘔吐。多卡迪亞一家住在1樓，4樓1位醫生鄰居知悉異常便前去查看，竟發現這家人均昏迷倒地，其中小女兒已經沒有脈搏，鄰居給她做心肺復甦術（CPR）仍無好轉，送院後不治，而其餘3人亦陸續搶救無效，先後身亡。

院方認為多卡迪亞一家不太可能死於由西瓜引起的食物中毒。（AI生成圖片）

警方最初疑是食物中毒 醫院指不太可能由吃西瓜引起

警方最初將此案列為意外死亡事故，但醫院方面則認為多卡迪亞一家不太可能死於僅由西瓜引起的食物中毒。警方仍在繼續調查事件，並表示暫未排除謀殺等其他可能性，並將包括西瓜、西瓜皮在內的所有現場食物樣本送往檢驗。

《BBC》揭「西瓜命案」進展：磷化鋅中毒致命

據《BBC》報道，上周警方公布法醫檢驗結果，稱「死者的內臟、胃內容物、膽汁與腹部脂肪以及西瓜樣本均被驗出磷化鋅，但未在其他送檢食物中發現該成分」。據了解，磷化鋅為部分滅鼠藥添加物，若被人體攝入並與水接觸會產生磷化氫氣體，從而抑制細胞利用氧氣、對器官造成嚴重損害，誤食者會出現嘔吐、胸悶、呼吸困難及休克等症狀，極少劑量即可致人死亡。

《印度快報》（Indian Express）報道，多卡迪亞一家住在南孟買一棟常鬧鼠患的老舊建築裡，當地居民用驅鼠劑、毒餌與黏膠墊滅鼠。

「西瓜命案」一度令孟買西瓜滯銷、價格大跌。（AI生成圖片）

警方尚未查清作案方式及動機

目前，死者的致原原因已確認為磷化鋅中毒，但截至5月13日，警方依然未查清磷化鋅如何滲入西瓜、案件屬自殺、他殺抑或是意外，至今仍是謎團。而「西瓜命案」發生後，一度造成孟買西瓜滯銷、價格大跌。