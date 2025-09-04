食物中毒｜男女紅磡街市購星斑食用疑中雪卡毒　女子情況嚴重

衞生署衞生防護中心周四（4日）公布，正調查一宗懷疑因進食海魚引致「雪卡毒」食物中毒個案，涉及兩名病人。其中一人出現面部和四肢麻痺等病徵，目前仍然留醫，情況嚴重。



衞生防護中心表示，正調查一宗懷疑因進食海魚引致「雪卡毒」食物中毒個案。（資料圖片）

女子出現面部和四肢麻痺等病徵

衞生防護中心指出，病人分別為61歲女子及70歲男子，兩人周三（3日）在紅磡街市購買星斑，其後在家中烹煮及食用。約3小時後，兩人皆出現噁心和腹瀉，女病人同時出現面部和四肢麻痺等「雪卡毒」中毒病徵。女病人到廣華醫院急症室求醫，目前仍然留醫，情況嚴重。男病人病徵輕微，沒有出現麻痺等症狀，他亦沒有求醫。

衞生防護中心表示，已將個案通知食物環境衞生署食物安全中心。防護中心指出，「雪卡毒」食物中毒主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則可能會吃有毒海藻，毒素會積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚越大，含毒量亦可能越高。單從魚的外觀難以分辨魚是否含有毒素。烹煮魚肉亦不能將毒素分解。

圖為紅磡街市資料圖片。（資料圖片）

受「雪卡毒」影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒，以及關節和肌肉痛等病徵。當局呼籲市民，應減少進食珊瑚魚，又或每次只進食少量珊瑚魚。進食珊瑚魚時，應避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵等積聚較多毒素的部位，也勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加重病情。