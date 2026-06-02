夏天狂流汗傷心臟！中醫推5紅色食物車厘子補氣血+1款茶清心降火

夏季天氣炎熱，不少人出現煩躁、心悸、食慾不振等不適，依據中醫五行理論，夏季屬火、火通於心，初夏養生重點在於「清熱養心安神」，建議適度攝取紅色食物，有助補養心血、促進循環、穩定情緒，使氣色紅潤、精神飽滿。



台灣五甲馬光中醫診所醫師邱雅笙說明，古籍《黃帝內經》記載「夏季通於心，心在色為赤」，夏天陽氣亢盛，氣血容易外散，流汗較多，進而加重心臟負擔，引發情緒波動、腸胃消化不佳、睡眠障礙，甚至心血管不適。在五行理論中，紅色對應「心」與「火」，因此選擇紅色食物是初夏護心的飲食方向之一。

邱雅笙亦分享一款「清心降火茶」配方。（台灣馬光中醫診所）

邱雅笙進一步介紹常見的夏季養心紅色食物。紅棗味甘性溫，可補中益氣、養血安神，並調和脾胃，適合夏天食慾差、淺眠導致氣血耗損而虛煩者；枸杞則偏向滋陰，夏日水分流失多時，有助補血養陰。

相關文章：消暑飲食｜越熱越要袪濕 多吃辣吃苦 6招消暑猶勝涼冷氣喝凍飲👇👇👇

+ 19

夏季炎熱潮濕，邱雅笙特別提到，紅豆歸經於心經及小腸經，可清熱除溼、利水消腫，除改善悶熱心煩外，對久坐久站族的下肢沉重感也有幫助，且性平不傷脾胃，適合體質偏虛又溼氣重者。

蘋果方面，邱雅笙表示，蘋果屬平性，對腸胃刺激較小，具生津止渴、健脾和胃之效，味甘微酸可緩急安中，適度緩解夏日煩躁及因大量流汗造成的口乾舌燥。

至於櫻桃，邱雅笙說明，其屬偏溫補的紅色水果，適量攝取可補氣養血、改善手腳冰冷及面色蒼白，適合長時間待在冷氣房、易疲倦或夏天反而畏寒的族群，但因補養力道較強，建議白日攝取，每次5至10顆即可；本身容易上火、嘴破或長痘的體質，則不建議攝取過多。

邱雅笙亦分享一款「清心降火茶」配方，以蘋果半至一顆切片、麥門冬5公克、百合10公克、枸杞少許，以500至800毫升熱水沖泡，可回沖飲用。她說明，夏季汗多易耗氣損傷體內津液，麥門冬可滋養陰液、減緩口乾舌燥；百合除養陰外，更具清心火及安神功效，有助穩定情緒及睡眠品質。

在作息調整方面，邱雅笙強調，夏季養生並非一味清熱，更要「養心血、護津液、除溼健脾」。夏天日照時間長，人體陽氣外浮，過度勞動及熬夜更易耗傷心血，造成心悸、煩躁及疲勞。

邱雅笙建議可適度午休20至30分鐘，有助體力恢復及情緒穩定；運動時間宜選擇早上或傍晚，以散步、瑜珈、伸展等溫和方式為主，避免正午炎熱時段進行過度流汗的劇烈運動，以免耗氣傷津。邱雅笙並提及，中醫強調「心主神明」，初夏若感煩躁不安，可嘗試深呼吸或接觸大自然，幫助情緒沉澱，使心氣順暢。

相關文章：養生茶｜枸杞菊花降三高/百合蓮子養陰益腎！中醫推4款茶安神助眠👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

老祖宗養生智慧！立夏吃「這個平民食物」預防換季不適

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

