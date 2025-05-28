每日都用止汗劑會增加罹患乳癌風險？醫生解答：冇直接因果關係

一名乳癌患者詢問過去每天使用止汗劑是否與罹患乳癌有關，對此，劉博仁醫生表示，目前尚未能確認止汗劑與乳癌之間存在直接的因果關係。



營養醫學醫生劉博仁在Facebook粉專中指出，止汗劑的主要功能是減少汗液分泌，其成分中普遍含有鋁鹽，如氯化鋁、鋁鋯鹽等。這些成分會在汗腺出口形成微小的凝膠塞，暫時阻止汗水排出。

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劉博仁提到，根據2025年發表於《Current Medicinal Chemistry》期刊的綜述性醫學論文研究顯示，鋁鹽在特定條件下可能被皮膚微量吸收，並可能對乳腺細胞造成氧化壓力、DNA損傷，甚至干擾細胞穩定性。此外，鋁鹽具有類雌激素作用，可能影響乳腺荷爾蒙路徑。

劉博仁提醒，民眾在使用止汗劑時應特別注意兩種情況：首先是避免在剛刮完腋毛後使用；其次是當皮膚有破損時也不宜使用，這樣可以降低鋁鹽被皮膚吸收的風險。

針對體香問題，劉博仁醫生解釋，體香劑與止汗劑的作用機制不同。體香劑主要是通過添加抑菌成分如三氯沙（Triclosan）或香料來減少異味，而非抑制汗水分泌。

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為了安全使用止汗產品，劉博仁醫生建議民眾可以考慮選購無鋁鹽的產品，特別是對於皮膚敏感或有乳癌家族史的人士。同時，也可以從改善衣物、飲食與洗澡習慣著手，讓身體自然出汗，維持健康的生理機能。

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