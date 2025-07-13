體臭｜汗臭與體內代謝或疾病有關！多喝水避重口味3飲食改善體味

炎炎夏日，許多人為了避免「汗臭味」困擾，頻繁使用體香劑或止汗劑；但是有時候「汗臭」並非單純的汗味，可能與體內代謝、荷爾蒙或疾病有關。



若體味出現異常改變，可能是身體健康拉警報的訊號，應提高警覺。

年輕人身上有「老人味」？（按圖了解👇👇👇）

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汗液其實沒味道！體臭的真正來源是細菌

人體的汗腺主要分為兩種：小汗腺與大汗腺。小汗腺遍布全身，是人體主要的散熱機制；大汗腺則集中於腋下、鼠蹊部等毛髮濃密處，所分泌的汗液含有蛋白質與脂肪。這些物質本身無味，但在皮膚表面與細菌作用後，產生的代謝物就會散發出令人不快的氣味，也就是俗稱的「體臭」或「狐臭」。

潮濕環境讓你更臭？霉味也會沾在身上

台灣成大醫院皮膚部主任楊朝鈞指出，汗液本身無味，體味的來源主要是汗液與皮膚上的細菌交互作用所產生的分解物。此外，人體角質層與所處環境的味道，也會影響一個人身上的氣味，例如潮濕環境容易產生霉味，長期處於此環境的人，身上氣味也可能被影響。

進入青春期後，體內雄性荷爾蒙開始上升，頂漿腺（大汗腺的一種）活性增加，分泌較多含有脂質與蛋白質的汗液，因此青少年更容易出現體味問題。台灣東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯進一步說明，當氣溫升高、流汗增加時，體味也會更為明顯；而中老年人隨年齡增長，也會因為特殊化合物分泌增加，而出現所謂的「老人味」。

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體味改變恐是警訊！這些病也會讓你身上有味道

值得注意的是，體味變化不一定只是衛生問題，也可能反映身體內部狀況。醫學研究指出，糖尿病酮酸中毒患者體味可能偏向水果味；肝功能異常者可能出現「肝臭」；而腎衰竭患者則常伴隨氨味或尿味。

不是洗澡就夠！枕頭、貼身衣物也要定期清洗

此外，飲食習慣亦會影響體味，例如高蛋白、高脂肪或辛辣刺激性食物，都可能導致汗液成分改變，進而產生異味。相對地，多喝水、均衡飲食、避免重口味，則有助於改善體味。台灣彰化秀傳醫院家醫科主任李育慶指出，除了體內調整，日常生活中的清潔也不可忽視，貼身衣物與枕頭需定期清洗，棉質透氣衣物則有助汗液蒸散，減少細菌滋生，如果只是單靠香水或體香劑掩蓋味道，僅是治標不治本。

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若想從根本改善體味，除了使用含鋁的止汗劑阻塞汗腺開口，還可考慮醫療手術。王宣甯說明，傳統的「旋轉刮刀手術」能從腋下開數個小切口，藉由刮除方式移除大汗腺及頂漿腺，從源頭減少異味來源。

人體氣味的產生與多種因素相關，包含汗腺、荷爾蒙變化、飲食、生活環境與身體健康，雖然流汗本身是正常的生理現象，但若出現明顯異常體味，或搭配其他身體不適症狀，就應留意是否是疾病前兆，例如糖尿病、甲狀腺功能異常、甚至癌症等。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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