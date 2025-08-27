一家四口搭港鐵衝門！行李箱被夾母狂扯遭鬧爆　男童下秒咁做獲讚

乘搭港鐵切勿衝門！有港鐵乘客於網上發文分享，目擊有男童在車廂內向媽媽說教的一幕。他指出，當時有一家四口衝門，爸爸和手抱女嬰的媽媽成功衝進車廂，惟行李箱被車門夾着，目測11、12歲的兒子推着嬰兒車則被擋在車門外，媽媽強行扯行李箱進車廂，導致車門又開又關，兒子也因此成功進入車廂。樓主原以為該一家四口全是沒文化的人，怎料男童下秒竟開口向媽媽說教，斥責衝門行為，令他對男童刮目相看。



有港鐵乘客於網上發文分享，目擊有一家四口衝門，其後目測11、12歲的兒子竟在車廂內向媽媽說教。（資料圖片）

該港鐵乘客於Threads發文表示，目擊有一家四口衝門，爸爸和手抱女嬰的媽媽成功衝進車廂，「但成個喼夾咗響道門到」，目測11、12歲的兒子推着嬰兒車，被擋在車門外。

一家四口搭港鐵衝門 乘客側目

樓主指出，「個女人係咁撬開道門，係咁扯個喼入嚟，個車門又開又閂咁」，令周邊乘客嘩然，指摘「搞錯呀…」、「有病㗎真係」。

男童成功進車廂後，竟大聲責罵媽媽「你點解係要衝，你咁大個人唔知要等下架車㗎咩？」。（AI生成圖片）

男童說教責罵媽媽衝門

樓主沒料到，男童成功進車廂後，竟大聲責罵媽媽「你點解係要衝，你咁大個人唔知要等下架車㗎咩？」，其他乘客亦瞬間驚呆。

媽媽也迅速向兒子道歉說：「我知錯了，媽咪做得唔啱，下次唔會了。」不過，兒子仍繼續向媽媽說教。

乘搭港鐵切勿衝門。（資料圖片）

樓主：希望佢keep住咁樣長大

樓主又說，其後女嬰在車廂內四處奔跑，「個阿哥一嘢抱佢坐落BB車，一邊叫佢細聲啲唔好嘈到人，希望佢keep住咁樣長大」。

事件令樓主深思：「我諗可能往好嗰邊諗，新香港人都係新香港人，但佢哋嘅下一代會係civilised（文明的）/教育番佢哋上一代？」

不少網民留言大讚母子，「個仔好生性」、「老母肯認錯都要繼續講，網民/阿仔要珍惜呢啲老母，佢冇鬧返個仔已經好難得」。（《山河故人》劇照）

網民讚幼子生性 母肯認錯難得

不少網民留言大讚該對母子，「應該要出聲讚一讚個仔講得好！」、「個仔好生性」、「唔敢話所有下一代都會咁civilised，可能只係依個小朋友接觸開嘅群體都係civilised嘅人」、「老母肯認錯都要繼續講，網民/阿仔要珍惜呢啲老母，佢冇鬧返個仔已經好難得」、「個媽媽願意聽仔仔講同埋肯改過，其他家長真係好值得學習！希望呢個媽媽下次真係唔會再犯同樣錯誤啦」。