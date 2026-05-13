東鐵頭等3男女逃票斷正！求情指不清楚：太坑人了　職員做法獲讚

【港鐵／逃票／頭等車廂／香港旅遊／避雷】乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，記得上車前再拍卡，否則隨時罰款1,000元。本港社交平台Threads流傳相片，港鐵東鐵綫粉嶺站有3名男女乘搭頭等車廂無拍卡「斷正」，被職員帶下車處理，其間求情指不清楚是頭等車廂，又慘呻「太坑人了」。



事件引來網民熱議，大讚港鐵職員「做得好」，質疑3男女「博大霧」，「詐傻扮懵」、「唔好玩啦，（頭等車廂）啲座位完全唔同」。但亦有網民相信只是「無心之失」，不宜苛責，同時建議港鐵加強宣傳，「其實遊客真係容易中招，因為真係唔明顯，拍卡機喺後面條柱」、「好多人第1次唔知道」。



乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，記得上車前再拍卡，否則隨時罰款1,000元。（資料圖片）

3男女乘東鐵頭等車廂無拍卡「斷正」 慘呻「太坑人了」

「粉嶺站又捉到3個搭頭等無拍卡」。有網民於5月11日在Threads發布相片，指在港鐵東鐵綫粉嶺站目擊3名男女乘搭頭等車廂無拍卡，被職員查獲，其間有人求情表示「我不清禁這是頭等（車廂）」、「太坑人了」。

相片見到，現場為粉嶺站月台頭等車廂上落位置站有3名男女，旁邊有3名職員正在處理。

粉嶺站月台頭等車廂上落位置站有3名男女，旁邊有多名職員正在處理。（Threads@shameoiy)

粉嶺站月台頭等車廂上落位置站有3名男女，旁邊有多名職員正在處理。（Threads@shameoiy)

網民爭議：詐傻扮懵 vs 無心之失

網民看後質疑這3名男女是「詐傻扮懵」，大讚港鐵職員「做得好」，「好波」、「唔好玩啦，（頭等車廂）啲座位完全唔同」、「唔清楚咪交學費囉」、「扮無辜都冇用」、「地鐵員工頗有耐心，讚！」、「應該日日查」。

不過亦有網民估計只是「無心之失」，不宜苛責，「其實遊客真係容易中招，應該每個門整度閘，拍卡過閘」、「好多人第1次唔知道，地鐵應該加強多些指示或排隊地方加強宣傳」。另有網民認為應取消頭等車廂，以免有人誤闖被罰款，「點解唔取消頭等呢？」。

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，東鐵頭等車廂「逃票」須繳交附加費，費用為1,000元。（資料圖片）

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。

（Threads@shameoiy）