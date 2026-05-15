再有港鐵逃票？港男直擊大媽「捐出閘機」拍照公審：2蚊都唔肯畀

【港鐵／逃票】搭乘任何交通工具，乘客都有責任繳付正確車資！有港男在社交平台貼相公審，顯示在港鐵站閘口前，直擊1名婦人彎身「捐出」閘機，質疑對方逃票，不滿稱「2蚊都唔（肯）畀」，引來網民紛紛批評「逃票」行為，「如果因為咁閃親條腰，真係得不償失」，認為港鐵應加強職員在閘口看管，避免再有逃票人士得逞。



有港鐵大媽疑似逃票，被港男直擊「捐出閘機」並公審。（「threads＠t1clli29」圖片）

港鐵大媽疑逃票 彎身拗腰「捐出閘機」

目擊港男在threads帳號「t1clli29」上傳1張照片，疑直擊1名拖着行李篋的大媽搭乘港鐵時「逃票」，遂拍照公審對方「師姐，唔X使咁呀嘛」。

相中可見，1名中老年婦人當時正從舊式三腳棍的閘機「捐出」至閘外範圍，她彎身拗腰姿勢甚為辛苦。樓主質疑她公然逃票，「2蚊都唔（肯）畀，其實地鐵好陰公」。

大媽以彎身拗腰姿勢，從三腳棍閘機「捐出」閘外。（「threads＠t1clli29」圖片）

網民斥離譜：扭親條腰睇醫生仲貴

事件引來網民熱議，不少人批評相中大媽離譜，「想一腳伸埋去」、「如果因為咁閃親條腰，真係得不償失」、「扭親條腰睇醫生仲貴」，又揶揄「三腳棍都甩到過去，武林高手，幾蚊都免」。

應即時通知職員非公審 網民：放過佢下次又係咁

另有留言覺得應即時阻止對方，「唔即時喝阻佢有鬼用咩」、「拉住佢搵職員，你放過佢下次又係咁」、「請咁多職員喺車廂門口叫小心車門，不如安排人手企住閘口仲好啦」。

港鐵逃票最高可被罰款5,000元

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。

（threads＠t1clli29）