35歲男捱夜打機突「眼中風」致近乎失明　醫生：事前會有這些警號

浙江杭州一名35歲的男子小嚴（化名）日前熬夜玩遊戲時，突感視線模糊，近乎失明，送醫後被診斷為「眼中風」，引發外界關注。湖南中醫藥大學第一附屬醫院眼科主任醫師姚小磊指出，碰到該狀況需把握黃金救治90分鐘。



據《大皖新聞》報導，小嚴發病時正盯著螢幕，視線突然模糊，雖經杭州市第一人民醫院緊急處置挽回部分視力，但因錯過90分鐘的黃金治療期，右眼已無法恢復。

示意圖（Unsplash@JESHOOTS.COM）

姚小磊解釋，「眼中風」實為視網膜中央動脈或靜脈阻塞，屬血管栓塞的一種。視網膜如同相機底片，需要穩定血流，一旦供血或回流受阻，便會迅速缺血缺氧，造成視力急遽下滑。

姚小磊指出，視網膜動脈阻塞是急性重症，部分患者事前會短暫出現模糊、黑矇等預警訊號，但典型症狀多為「突發、無痛」，數秒到數分鐘內視力即大幅下降，嚴重者僅剩光感甚至全盲；視野也可能出現突然變暗，像被窗簾遮住。

相較之下，視網膜靜脈阻塞更常見，症狀包括突發性視力下降但不如動脈阻塞急劇；視物變形、直線變彎；視野出現固定黑影；或眼前像蒙上一層毛玻璃般變暗、色彩變得黯淡。

專家提醒，這兩類阻塞皆具突發性與無痛特徵，許多人誤以為只是「用眼疲勞」而延誤就醫。入冬後更易誘發眼中風，包括寒冷造成血管收縮、血壓波動使斑塊脫落形成血栓、飲水不足導致血液黏稠等因素，都會提高阻塞風險。

醫師提醒，以下族群需特別注意：

一、中老年人（特別是60歲以上），血管彈性退化

二、三高族群（高血壓、高血糖、高血脂），血管病變風險高

三、已有動脈硬化者

四、長期吸菸者，煙草會直接損傷血管內皮



醫界強調，眼中風最明顯的警訊是「突發、無痛的視力驟降」。一旦出現相關症狀，務必立刻前往具備眼科急診的醫院，因為視網膜缺血超過90分鐘可能造成不可逆的永久損害，千萬不可以為休息就能好轉。

