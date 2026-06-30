巴士阿姐不滿被雨傘弄到怒斥　男物主幽默化解：佢見靚女就興奮

下雨天搭乘巴士時，應在上車時妥善收納雨傘，避免弄濕他人。近日有網民在社交平台Threads上發文，表示早前他乘搭巴士，上車時就看到有男乘客因為攜帶的雨傘太長，故不小心弄到旁邊的中年女乘客。女子面露不悅，並對男子說：「你把遮好大脾氣喎，成日啄我！」



當大家還以為阿姐的抱怨或即演變成爭執之際，不料男乘客竟尷尬地回應，「唔好意思，佢（雨傘）平時好文靜，一見到靚女就興奮」，以1句幽默的回應讓阿姐轉怒為喜，甚至「忍唔住展露佢燦爛嘅笑容」。



有網民分享巴士上聽到的1則趣事，引來網民熱議。（Threads「tks9603eric」圖片）

網民大讚男乘客轉數快

樓主在帖文中開玩笑形容，該名女乘客「更年期都變返青春期」，不少網民亦大讚男乘客非常機智，又推測他可能從事服務業，或者工作環境需要與較年長的人交流，才讓他如此懂得說話之道，「所以一個人懂得幽默可以化解好多嘢」、「識講嘢嘅人行少好多彎路，幽默係智慧充沛之表現，醒目仔嚟」、「阿姐本身都識講嘢，識用搞笑形式表達不滿」。

男乘客回應「唔好意思，佢（雨傘）平時好文靜，一見到靚女就興奮」，以1句幽默的回應讓阿姐轉怒為喜，甚至「忍唔住展露佢燦爛嘅笑容」。（示意圖 / AI生成圖片）

（Threads@tks9603eric）

睇多啲：攜榴槤上巴士被叫落車！乘客不滿：都聞唔到味 網民撐：車長冇錯

帶榴槤不能乘坐巴士？有乘客搭乘巴士時，因手持1盒榴槤果肉，雖然已繳付車資，仍被車長叫下車，又形容車長態度冷淡，要他自行聯絡巴士公司追討車資。樓主稱當時不想影響其他乘客，於是讓步下車，但事後表示失望，稱過往曾攜帶榴槤搭乘巴士，從來沒有被其他車長阻撓，故此詢問「密封好又冇味嘅榴槤，城巴都唔畀帶咩？」。



不少網民支持車長，「做得啱，明顯會影響其他乘客」，有榴槤愛好者亦表示理解，「我哋食就覺得冇味，唔食嗰啲人會聞到好大味」、「真係無味透出嚟就唔會俾人X喇，好心包多幾層袋」。



但有人質疑車長做法，「香港有條例唔畀買榴槤上巴士咩？」。雖然香港暫無相關法例，但有網民指車長的確可以根據《公共巴士服務規例》(第230A章) 規例，禁止相信是攜帶着厭惡性物品的人乘搭巴士。



有乘客攜帶榴槤果肉登上巴士，稱已繳付車資仍被車長叫下車。（「fb＠香港榴槤關注組2.0」圖片）

攜盒裝榴槤坐巴士 乘客被車長叫下車

「帶密封榴槤上城巴都被叫落車」，該乘客在facebook群組「香港榴槤關注組2.0」發帖，表示日前下班到超市購買了1盒榴槤，相中可見樓主購買的是塑膠盒盛載的榴槤果肉，他聲稱「諗住環保慳一蚊」所以未有額外加購膠袋。樓主本來以為榴槤已經「包得好密實」，但搭乘巴士時被車長發現，對方向他指出「巴士係唔可以帶榴槤上車」，隨即要求他下車。

已繳車資需自行向巴士公司追討 事主：有啲失望

樓主續稱，當時他已繳付車資，詢問車長車費該如何處理，對方冷淡讓他自行聯絡巴士公司追討，他當下擔憂影響其他乘客時間，所以讓步下車。但他事後覺得不合理，認為榴槤當時完全沒有散出味道，「老實講，我自己都聞唔到乜榴槤味，包裝又密封得咁好」，指平日都會攜帶榴槤搭乘巴士，從來沒有被車長阻撓，直言「今次真係有啲失望」，並好奇詢問他人「密封好又冇味嘅榴槤，城巴都唔畀帶咩？」。

事主質疑「密封好又冇味嘅榴槤，都唔畀帶咩？」。（「fb＠香港榴槤關注組2.0」圖片）

車長做法不當？ 網民撐：唔食嗰啲人會聞到好大味

有網民質疑車長做法不當，「香港有條例唔畀買榴槤上巴士咩？」、「又唔係（喺）車上食」、「個車長自我主意多」、「係咪可以投訴？」。但有榴槤愛好者就表示理解，「我哋食就覺得冇味，唔食嗰啲人會聞到好大味」、「車長冇錯，你鍾意唔係個個鍾意」、「利申：巴士車長。我都好鍾意食㗎！但架車無窗，困住嗰陣味真係超臭……你哋搭一陣落車無感覺，我楂住架車成轉都仲係有味，好辛苦」、「冷氣巴士得車長位開到窗…啲榴槤味焗住喺架巴士入面，我鍾意食榴槤都頂唔順」。

事主反被圍剿：叫得你落車肯定好大味

另有人批評樓主「自己攞嚟」，「呢啲叫密封咩」、「個包裝都好Hea下，平時起碼包幾層」、「真係無味透出嚟就唔會俾人X喇，好心包多幾層袋」、「車長叫得你落車，肯定好大味啦」、「寧被人知，莫被人見」、「係你自己偷雞唔到蝕渣米， 衰咗就擺人上網諗住圍爐取暖」、「自己蠢仲怪人」。

網民指普遍人對榴槤接受程度存兩極化現象，「唔食嗰啲人會聞到好大味」。（資料圖片）

車長有權利禁止攜帶厭惡性物品的人登上巴士

雖然香港暫無相關法例，禁止乘客攜帶榴槤乘車，但有網民提到《公共巴士服務規例》（第230A章）第10（f）條清楚列明，巴士車長是有權禁止或拒絕，有合理因由相信攜帶危險性，或厭惡性物品的人登上，或乘搭該巴士。

有榴槤愛好者支持車長決定，認為如果要帶榴槤坐公共交通工具應徹底密封。（資料圖片）

全文：攜榴槤上巴士被叫落車！乘客不滿：都聞唔到味 網民撐：車長冇錯