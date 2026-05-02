中環寶馬逆線駛入燈口　解款車要停駛影片瘋傳　網民：個牌假㗎？

在路上駕駛要遵守交通規則，以免害人害己！有男網民拍到在繁忙的中環，恒生銀行總行附近馬路，有白色寶馬房車逆線駛入路口燈位，令其他車輛要停下，而寶馬亦立即發現行錯線而掉頭離開。不少網民批評危險，「個牌假㗎？」、「愈來愈多呢啲荒唐事」。



寶馬於中環域多利皇后街逆線駛入燈口。（Threads@ptwdavid）

前面解款車見到這情況後停車。（Threads@ptwdavid）

其他車輛見狀停車。（Threads@ptwdavid）

寶馬逆線駛入燈位 嚇窒解款車

有男網民在Threads上發布影片，從影片可見，4月24日下午5時，有白色寶馬房車在中環域多利皇后街，逆線行車駛入路口燈位，有電單車及解款車見狀也停下來，幸好寶馬也及時知道行錯線掉頭離開。

寶馬發現逆線後立即駛走。（Threads@ptwdavid）

有網民留言，「個解款車司機分分鐘以為今日俾人做啊」。（Threads@ptwdavid）

影片引來不少網民留言，「我懷疑呢個司機冇牌，揸到咁渣嘅」、「周圍都有」、「我諗佢嚇X死㗎解款車！個解款車司機分分鐘以為今日俾人做啊！」、「唔該送佢一程去1823」。

逆向行駛罰款多少？逆線行車罰則

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37及38條，危險駕駛視乎嚴重程度，若經循簡易程序定罪，最高判罰款1萬元及監禁12個月；若經循公訴程序定罪，則處以罰款2.5萬元及監禁3年；罪名一旦成立，法庭須頒令停牌，首次定罪者停牌期不少於6個月，若有同類案底，停牌期不少於兩年。