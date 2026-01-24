陳家珮逆線行車｜涉及危險駕駛？最嚴重判停牌？一文看清專家分析

新民黨立法會議員陳家珮周五（23日）在灣仔謝斐道逆線行車，被附近車主拍下片段上載至社交平台，引起網民熱議。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今日（24日）表示，逆線行車屬危險駕駛行為，若不涉及交通意外，通常判處罰款及扣除5分，因此視乎陳家珮違例駕駛的累積分數，若連同今次事件累計滿15分或以上則面臨停牌。



他認為，陳家珮或屬於「一時衝動」或「不理智」，強調消防車阻擋或趕開會並非抗辯理由，最重要是已汲取教訓，建議她日後可安裝電子地圖跟隨導航駕駛。「希望議員日後專心留心唔好分心，唔識或者唔熟嘅路，有任何嘢停低打死火燈，你最多都係後面俾人砵。」



新民黨立法會議員陳家珮1月23日被網友拍到逆線行車。（facebook截圖）

陳家珮逆線行車是否構成危險駕駛？

李耀培表示，逆線行車已非不小心駕駛，屬危險駕駛行為，若不涉及交通意外或不影響其他道路使用者，警方仍會列作危險駕駛罪行作出檢控，通常判處罰款及扣除5分；若涉及交通意外則轉交予法庭處理，嚴重個案甚至會判處取消駕駛資格，即俗稱停牌。

李耀培認為，陳家珮逆線行車或屬於「一時衝動」或「不理智」，強調消防車阻擋或趕開會並非抗辯理由。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

陳家珮逆線行車會否被判處停牌？

李耀培指出，若駕駛者兩年內記滿15分或以上，法庭將取消駕駛資格，首次定罪通常停牌3個月，再犯則會被停牌6個月，因此需視乎陳家珮目前違例駕駛的累積分數，若連同今次事件接近15分，則可考慮修讀駕駛改進課程，完成課程後可豁免3分；若累計滿15分或以上則面臨停牌。

新民黨立法會議員陳家珮1月23日被網友拍攝到在灣仔謝斐道逆線行駛。（資料圖片／夏家朗攝）

陳家珮逆線行車後理應如何處理？

李耀培續指，市民可隨時在警方的「舉報易」投訴交通違例個案，由於本港不少路段已安裝鏡頭監察路面情況，街上的店舖或大廈亦設有閉路電視，同時車主也安裝行車記錄儀，因此駕駛者「明知故犯」後不應心存僥倖，建議先自行備案，待警方調查並決定是否作出檢控。

社交平台FB群組流傳一段影片，一輛黑色私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有3輛消防車迎頭駛至。（FB群組「車cam L（香港群組）」截圖）

陳家珮稱消防車停泊在附近的解釋是否合理？

李耀培表示，若駕駛者不熟悉路況或受到大型車輛阻擋，從而誤闖對頭線，他不會形容為「情有可原」，因路口必定設有不准進入的路牌，駕駛者理應看清楚，否則附近的行人或對頭車不清楚逆線車輛駛入，則可能會發生交通意外，甚至釀成人命傷亡。

所以我覺得咩緊急或者各樣嘢唔係辯方理由，議員呢個情況我覺得佢應該要停低車睇一睇。 中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培

新民黨立法會議員陳家珮1月23日晚上約1時在社交平台為逆線行駛致歉。（網頁截圖）

若市民遇到陳家珮相同情況應如何處理？

李耀培指出，若駕駛者不幸遇到消防車阻擋停車場入口，可考慮駛往灣仔區其他停車場，或是耐心等候數分鐘，待交通警到場指揮及疏導擠塞情況，並向會面者解釋遇到的窘境。「重要會議遲到都冇計，都係電話解釋架車塞住咗入唔到停車場，所以要一段時間咁樣。」

葉劉淑儀指會跟陳家珮強調一定要請司機「不然遲早會出事」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

陳家珮日後應如何避免再逆線行車？

李耀培認為，陳家珮今次事件屬於「一時衝動」或「不理智」，最重要陳家珮已汲取教訓，明白到不能再犯錯。他建議駕駛者日後可安裝電子地圖，跟隨導航駕駛。