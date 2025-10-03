元朗驚見私家車逆線停車！險釀迎頭相撞 車cam片瘋傳網民籲報警
撰文：喬納森
駕駛人士理應遵守交通規則，逆線行車隨時害人害己！有港男司機在網上發布車cam（行車記錄儀）片，指在錦上路站對出的馬路上駕駛時，原跟隨巴士沿左線行駛，他他其後轉到右線想爬時，驚見1輛白色私家車竟逆線停在路中心，嚇得他立即轉回左線避免迎頭相撞，場面十分驚險。
影片引來不少網民留言，鬧爆白色私家車是「公路炸彈」、「越嚟越多逆線」，更呼籲片主「要報警」。
車cam直擊私家車逆線停路中
有港男在Threads上發放影片表示「大癲」，只見車cam拍下在錦上路站對出馬路，樓主正跟隨巴士沿左線行駛，而現場是單左右線都是向同一方向行駛，詎料他轉到右線想爬頭時，驚見右線有1輛白色私家車逆線停在路中，而兩車最接近時，僅相距約2架巴士車位。
樓主見情況危急，只好立即轉回左線，否則恐釀迎頭相撞，而他不滿對方司機違規駕駛，而且「仲要畀佢啤住，好似係我錯咁」。
網民鬧爆公路炸彈籲片主報警
網民都鬧爆停在逆線的私家車離譜，「公路炸彈」、「越嚟越多逆線」，「師兄錯，錯在唔頂死佢」、「如果有架貨櫃車行緊快線，佢應該已經原地升天」、「cXs迎頭撞一齊GG，一定閘停佢即場999派彩」、「要報1823」。
