詐騙新招？女子收「8.8萬擴肛手術」短訊　網民：我收的是割包皮

詐騙新招？網上瘋傳一則訊息，顯示有女子收到1則報稱來自醫院的提示，指她預約了擴肛手術，要擴到寬度直徑10.2厘米，費用是8萬8,000元，而且強調「若要取消手術請聯絡鷖（醫）院，如果無特殊原因是不可能取消的」。



網民直指短訊錯漏百出，又指該收費金額相信是指新台幣，折合港幣約2萬2,700元，另有人則表示收到同類短訊，但內容卻是「預約割包皮」。



有香港網民上傳手機截圖，相信是傳給「梁小姐」，提醒她預約了擴肛手術，金額為88,000，相信是新台幣，折合港幣約2萬2,700元。（threads@hyannn._）

短訊提醒「梁小姐」預約了擴肛手術

有香港網民在threads張貼手機截圖，相信是傳給「梁小姐」，提醒她預約了擴肛手術，金額為88,000（未收訂金），手術內容是擴肛至直徑10.2厘米，需要局部麻醉，手術日期是1月30日 ，並強調「若要取消手術請聯絡鷺院，如果無特殊原因是不能取消的」。而收件者回覆「請取消」，對方則稱「很抱歉，無特殊原因是不能取消的」。

樓主收到「擴肛手術」的短訊後十分驚訝，不禁問：「這是什麼很新的詐騙手法嗎？」（AI生成圖片）

收到短訊者急問：是新的詐騙手法嗎？

《香港01》記者翻查資料，發現早於去年9月，台灣網絡已瘋傳同樣的短訊內容，相信今次是香港網民轉載而再被瘋傳，而當時樓主曾表示「這是什麼很新的詐騙手法嗎？擴肛手術？」，而且她當時身處外國，反問「是要怎麼做手術啦！」。

網民討價還價超爆笑

其後許多網民回應事件，直指該短訊連「醫院」也寫成「鷖院」，形容製作水準太低，亦有人表示同類的短訊有不同金額，有網民鬧着玩跟對方「討價還價」，稱原本的擴肛手術要收1萬9800新台幣（約5,100港元），並稱，「擴肛直徑幫我改25.5cm不用取消」，而對方應回覆指「更改金額為2萬3800元，這樣你同意嗎？」，該網民則笑稱要眾籌付手術費。

（綜合）