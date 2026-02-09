詐騙？天后大叔扮熟打招呼　男子1句回應變臉　網民：100%詐騙

新型騙案？有男網民在網上發文，指在天后港鐵站附近，見有1名大叔突然好熱情地向他打招呼，他確認並不認識這位大叔，便表示不認識他，對方竟突然變面露出一臉惱怒，令他覺得好奇怪，質疑是否詐騙手法。有網民認為「詐騙新手段、扮識」。



樓主指在天后地鐵站附近，有一不認識的大叔突然向他打招呼。（Threads@fongkw3）

有男網民在Threads上發文，「有一個完全陌生的60歲男子，喺天后地鐵站隔籬突然向我打招呼」，樓主回應「我唔識你喎唔好意思」，對方便露出惱怒樣子。

大叔扮熟打招呼 網民擔心是騙案

帖文引來不少網民留言，不少人認為有可能是騙案，「感謝分享！100%詐騙」、「這半年內已有幾個人在天后地鐵站外和中環IFC天橋上，行來行去四圍問人要錢買水」、「應該係，我以前遇過婆婆級騙子問我攞$20買粥食，我拒絕，佢即刻變臉，由可憐老婆婆樣變到面目猙獰樣想嚇我」。

樓主驚訝於大叔一秒變臉的表情，回想是否差點遇上騙案。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民籲小心：唔識嘅一律唔理佢

有人認為要這樣應對「唔理咩人叫我都好，唔識嘅一律盡量零眼神接觸，直行直過，應佢機都多餘」。有人亦提醒，「有一種手法係，過嚟你身邊伸手可以打到咁近，然後你呼吸到佢嘅香水或者迷粉，之後你意識模糊就佢叫你畀錢佢就會畀錢佢，之後回想嘅感覺就係你都唔知點解咁聽話」。