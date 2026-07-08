有片│比亞迪男vs單車大叔！反喝罵老婆泄憤　被妻霸氣KO全網讚好

馬路駕駛最重要心平氣和互諒互讓。本港網絡近日瘋傳影片，元朗YOHO MALL（形點）對出馬路上有1名比亞迪（BYD）男司機與1名騎單車大叔「爭路權」爭執，男司機隔開一段距離挑釁大叔稱「報警吖！扮跌低吖嘛！」。疑是男司機的老婆一直在勸架，「阿叔走啦走啦，大家都有唔啱」，惟男司機沒有停口，並粗暴對待老婆喝罵「收聲啦妳！」，最終老婆霸氣大爆發，咆哮「走開啦！」響徹全街，男司機隨即返回車內，大叔亦離開現場，結束事件。



影片引來網民熱議，大部份人都批評比亞迪男司機呼喝老婆行為離譜，「鬧唔贏個阿伯就鬧老婆」、「只敢呼喝老婆，簡直係懦夫」、「呢個男人真係無風度」、「影衰我哋啲男人」、「最冇用嘅男人就係呢種，蝦自己老婆」。也有網民大讚老婆「做得好」。



元朗YOHO MALL（形點）對出馬路上有比亞迪（BYD）男司機與騎單車大叔爭執。（影片截圖）

這段「比亞迪司機VS單車大叔」影片近日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」和YouTube頻道「車CAM特警」流傳，指元朗YOHO MALL（形點）對出馬路有比亞迪（BYD）男司機與騎單車大叔因「爭路權」吵架。

影片直擊！比亞迪司機與單車大叔馬路爭執

影片長37秒，見到比亞迪私家車停在馬路上，男司機下車與相距一段距離、在路邊扶着單車的大叔爭執。比亞迪男司機挑釁單車大叔「報警吖！扮跌低吖嘛！扮瞓低吖嘛！」，疑似其老婆一直按着男司機的手勸停，並向大叔表示「阿叔走啦走啦，大家都有唔啱，你又無戴頭盔」。

比亞迪男司機下車與相距一段距離、在路邊扶着單車的大叔爭執。（影片截圖）

比亞迪男司機下車與相距一段距離、在路邊扶着單車的大叔爭執。（影片截圖）

比亞迪男司機下車與相距一段距離、在路邊扶着單車的大叔爭執。（影片截圖）

大叔反駁，比亞迪男司機繼續挑釁「咁你扮瞓低吖嘛！」，老婆堅持勸止「唔好嘈啦」，詎料這時男司機把怒火轉向老婆，粗暴甩開老婆的手喝罵「收聲啦妳！」。

比亞迪司機喝罵老婆泄憤 老婆「爆氣」咆哮：走開啦！

這時大叔見狀反變「和事佬」，邊離開邊勸「唔好嘈喇」，老婆亦說「唔好嘈喇，唔該晒」，但男司機再發惡甩開老婆的手喝罵「收聲啊！我XX呢個X樣（大叔）啊！」，老婆終按捺不住，「爆氣」咆哮反擊「走開啦！」，聲音之大響徹街道。

男司機發惡甩開老婆的手喝罵，老婆終按捺不住，「爆氣」咆哮反擊「走開啦！」，聲音之大響徹街道。（影片截圖）

男司機發惡甩開老婆的手喝罵，老婆終按捺不住，「爆氣」咆哮反擊「走開啦！」，聲音之大響徹街道。（影片截圖）

比亞迪司機架車離開 霸氣老婆：影相喇後面

老婆「發威」後，男子欲打開車門離去，大叔亦離開現場，老婆則埋怨「影相喇後面」。影片至此結束。

老婆「發威」後，男子欲打開車門離去，大叔亦離開現場。（影片截圖）

網民批比亞迪司機喝罵老婆離譜：影衰男人

網民看過影片紛紛指摘比亞迪男司機惡言對待老婆行為離譜，「有老婆做中間人就算啦，個綠色衫男人正垃圾」、「鬧唔贏個阿伯就鬧老婆」、「只敢呼喝老婆，簡直係懦夫」、「呢個男人真係無風度」、「影衰我哋啲男人」、「最冇用嘅男人就係呢種，蝦自己老婆」、「難得阿叔都叫你哋唔好嘈，仲顧及你哋感受」。

馬路停車危及其他使用者可罰款2,000元 單車同受《道路交通條例》規管

根據香港法例第374C章《道路交通(泊車)規例》第9條，任何人致使或允許車輛停留在道路上不動，而停留的位置、狀況或情況，是相當可能危及其他使用該道路的人的，即屬犯罪，可罰款2,000元。而單車在法律上被視為「車輛」，在馬路踩單車時必須遵守《道路交通條例》，包括所有交通標誌及燈號。

睇多啲：寶馬男女MMA影片瘋傳！疑戴綠帽 男與短裙女街頭互摑 後續更狂

【街頭MMA】情侶間這樣爭執也太危險了吧！網上瘋傳一段柴灣寶馬男女街頭互打影片，見到一對站在馬路中心的男女疑因查手機問題爭吵，其間男方用身體撞向女方，令女方跌倒撞向後方正在倒車的車輛，相當危險。之後男女更上演「互摑」戲碼，場面一度僵持，但影片最後男方竟把女方抱入懷中「攬實」，即使女方叫他走開亦沒有放手。



影片引來網民熱議，不少網民狠批男女行為危險，「差點命都沒了，還抱着」、「虐戀啊」；也有網民憑拍片者提及的男女背景，猜測兩人爭執原因牽涉「戴綠帽」，「成個故事真係好好笑：哎呀成頂綠帽戴落嚟仲要攬返佢呀？」。



也有連登網民以「突發！疑似姜濤係條街度打女人？！」為題發帖，認為片中男子長相與姜濤相似，隨即有其他網民反駁「唔似」。



網上瘋傳一段柴灣寶馬男女街頭互打影片。（影片截圖）

有網民凌晨在Facebook群組「柴灣人柴灣事」轉載該段約5分鐘影片，地點相信是柴灣華廈街路口。影片見到，穿黑色連身超短裙的女子衝向男方疑似想搶去手機，並怒罵：「攞返嚟啦，做乜X嘢啫！」男方用右手反手阻擋，更一個前步全身撞向女方，令她被撞到失平衡向後跌一、兩米，撞向背後正在倒車的小巴，幸好小巴及時停車，未有發生意外，惟過程相當驚險，而拍片者則高呼：「啊，睇車啊！」

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男方見狀想上前看女方有無大礙，惟見女方無事又停下腳步，站在一旁繼續看手機並走向寶馬座駕。女方這時重新站起來，伸手用力拉男方後背衣領，把對方拉回頭，之後雙方再發生肢體衝突，女方突然一巴掌打向男方，男方亦回敬一巴掌，並拿起手機拍攝。一會兒後，女方再打男方一巴掌，男方也再次反擊打女方一巴掌。

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雙方對峙一會，女方走到寶馬前想打開車門上車，男方則走近關上車門，女方高呼：「冚我啊！」男方卻未有理會，突然取出香煙，並把女方抱入懷「攬實」，女方則用手擋着男方的嘴不讓其靠近。女方之後掙脫，再用外套打各男方，男方於是再上前把女方「攬實」並吻女方的嘴，「深情」一會後女方便用手推開男方的嘴，責罵：「你行開啊！聽唔聽到我講咩啊？」

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影片至此結束，未有交代拍攝時間，而翻查資料，影片相信最先於昨晚（2月26日）於微博發布。網民看後議論紛紛，「笑死我了哈哈哈哈，抱一塊」、「差點命都沒了，還抱着」、「俾人打完仲要上車，真係咩心態」、「成單嘢！詭詭地，如果呢到係個女仔主場，點解要上寶馬走？仲要到最後都係咁推開條仔！」、「拍偶像劇？」、「虐戀啊」。

也有網民從男方查手機舉動，以及拍片者提及疑為男女的背景資料估計，兩人爭執原因疑與第三者有關，「個故事真係好好笑：哎呀成頂綠帽戴落嚟仲要攬返佢呀？」、「帽事嘅」、「哈哈哈個大冤種，被綠了都要攬返轉頭」。另有網民認為，無論如何男人都不應出手打女人。

另有連登網民以「突發！疑似姜濤係條街度打女人？！」為題發帖，認為片中男子長相與姜濤相似，隨即有其他網民反駁「唔似」。