觀塘MMA！豐田男vs的士司機被打爆　女友神舉動反成焦點：娶得過

【MMA】不要在馬路爭執！本港Facebook群組、YouTube頻道近日瘋傳影片，指觀塘馬路中心有日本車豐田（Toyota）男司機與的士司機爭執肉搏，豐田司機被打到節節敗退，的士司機乘勢怒兇「你好X打得啊而家？郁手？」，豐田司機反斥責「你郁手啊！」，的士司機隨即反駁「有cam（車cam，行車記錄器）㗎」，並表示要報警。



影片引來網民熱議，「打輸入醫院，贏咗入差館」、「𡃁仔冇食夜粥，輸晒」、「打還打，唔好喺馬路中心阻住晒」。不過亦有大批網民「錯重點」，關注豐田司機女伴舉動，直呼「身手好敏捷」、「娶得過」。



本港瘋傳影片，觀塘馬路中心有日本車豐田（Toyota）男司機與的士司機爭執肉搏，豐田司機被打到節節敗退。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有網民於2月4日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布這段影片，留言「大家相嗌唔好口嘛」。

觀塘豐田司機 VS 的士司機 被打到節節敗退

影片長20秒，現場為觀塘勵業街華僑廣場對出馬路，1部銀色豐田私家車停泊在路中心，跨越兩條行車線，後方停泊了1部紅色的士，餘下1條行車線的車輛要慢駛避開。

而束長髮的豐田男司機，於豐田司機位旁邊與的士司機爭執，雙方推手肉搏拉扯，豐田男司機明顯被壓制，不斷閃避。這時豐田男司機女伴想從司機位走出車廂，但見豐田男司機節節敗退，又返回車廂。

豐田男司機與的士司機爭執，雙方推手肉搏拉扯，豐田男司機明顯被壓制，不斷閃避。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

的士司機：你好X打得啊而家？郁手？ 豐田司機 ：報警啊！

的士司機「猛攻」下，豐田男後退拉開距離，喝罵「報警啊！搞乜x嘢啊！」，的士司機慢行追上怒兇「你好X打得啊？吓！你好X打得啊而家？郁手？」，再大力推開豐田男司機。豐田男司機失平衝彈開，回身批評「你郁手啊！」，的士司機則指着的士「車cam」表示「有CAM㗎，X樣」。

的士司機「猛攻」下，豐田男後退拉開距離，的士司機慢行追上怒兇。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

豐田司機女伴這樣做

這時豐田男司機女伴轉為從副駕駛座位置走出車廂，抓住豐田男司機的手似想救援勸止，其間跌落東西在地上，未見撿回。豐田男司機繼續與的士司機爭吵，的士司機表示「報警啊！」，影片至此結束。

這時豐田男司機女伴轉為從副駕駛座位置走出車廂，抓住豐田男司機的手似想勸止，其間跌落東西在地上，未見撿回。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

豐田男司機繼續與的士司機爭吵，的士司機表示「報警啊！」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批離譜：喺馬路中心阻住晒

網民看過影片議論紛紛，「搞咁耐其實大家一拳都冇中過？」、「靚仔冇食夜粥，輸晒」、「瘦排骨𡃁仔點夠身經百戰的士佬打呀」、「小朋友齊打交」、「打輸入醫院，贏咗入差館」、「每日MMA」，「打還打，唔好喺馬路中心阻住晒」。

豐田司機女伴反成焦點

不過亦有大批網民「錯重點」，關注豐田男司機女伴反應，有人認為女伴關心及「保護」豐田男司機舉動值得讚賞，「條女身手好敏捷」、「娶得過」。但亦有網民認為女伴舉動奇怪，「條女亂拋垃圾」、「兩邊走，落車又跌嘢」、「咁得意，喺司機位行咗出嚟望一望入返架車度喺乘客位出嚟，係咩玩法？」。