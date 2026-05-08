比亞迪停雙黃線！司機不滿收告票鬧警員：X你老X　亂落客再被票控

先是違泊雙黃線再落客，還要對警務人員爆粗，實在大膽！有網民在社交平台發帖，指在牛頭角直擊1名司機，因停在雙黃線被警方票控，他不忿解釋自己只是「停車」而非「泊車」，雙方起爭執。他多次向警員爆粗稱「X你老X」，不少途經市民看不過眼，批評他態度囂張，他則氣燄回覆「我係咁X串㗎啦，吹X漲呀」。



及後司機收到告票準備駕車離開時，仍對車外圍觀市民破口大罵，警員發現對方車上1名乘客下車離去，認為司機涉嫌干犯在禁區上下客，因而再度向他發出告票。現場人士即時起哄，贊同警員做法，認為對方是活該。



網民紛紛譴責涉事司機，「自己違法仲要聲大夾惡」、「亂泊車預咗要食牛肉乾㗎啦」，「呢位BYD（比亞迪）伯伯少出名，車cam group有影過佢泊正喺停車場出入口」。



有比亞迪司機停雙黃線不滿收告票，辱罵警員惹議。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

比亞迪司機停雙黃線 不滿收告票辱罵警員：X你老X

目擊港男在threads帳號「lwkkkkkkkk_」上傳共3段影片，指事發於周四（7日）下午近5時，在牛頭角淘大商場外目睹有司機因停泊在雙黃線，不滿被警員發出告票，於是和對方起爭執，並以粗口辱罵其中1名警察，形容對方態度「串XX」，「警察開mic叫佢開走，佢X返阿蛇（Sir）轉頭」，之後被看不過眼的路人「圍X」，最後共收取2張告票，然後敗走。

司機解釋被前方Tesla阻擋去路

據樓主拍攝片段所見，有駕駛白色比亞迪（BYD）的男司機因將座駕停泊在雙黃線，正和1名軍裝男警員爭執，而車上副駕座位有名乘客。男司機初時強調「我無泊到車呀」，警員隨即繞到黃線旁，指着比亞迪汽車，質問「呢架咩嚟」。司機解釋是被前方Tesla私家車阻擋去路，才被迫「停在原地」。警員開始說教模式，指向地下「雙黃線係做咩？咁你架車喺雙黃線做咩」，又質疑「考咗幾多年車牌」，司機繼續試圖辯解。

牛頭角淘大商場有司機因停泊在雙黃線，不滿被警員發出告票，於是和對方起爭執。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

牛頭角淘大商場有司機因停泊在雙黃線，不滿被警員發出告票，於是和對方起爭執。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

牛頭角淘大商場有司機因停泊在雙黃線，不滿被警員發出告票，於是和對方起爭執。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

牛頭角淘大商場有司機因停泊在雙黃線，不滿被警員發出告票，於是和對方起爭執。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員：著制服唔代表要俾你侮辱 司機啞口無言再爆粗

該司機疑曾說粗言穢語，警員不滿大聲質問：「講咩你老X呀」、「我著住制服嘅，你可以話警察，但唔代表（我要）俾你侮辱嘅」。司機指自己沒有侮辱對方，警員反駁「你侮辱我老X嘛，咪侮辱我，我阿媽生我嘅」。

面對警員連珠炮發，司機啞口無言雙手叉腰以示不滿，警員指「告就告㗎啦，X咩老X啫」、「你考過筆試路試㗎嘛」。司機不甘被教訓，反擊指自己40多年前考車，警員戲稱「咁你真係要（重新）考過」。司機無力反駁，淡然回覆「巴閉呀你」，警員表示「我緊係巴閉㗎，唔係點告你呀」。司機再次發怒，「你叫香港警隊叫我再考過囉，你老X」，被現場人士「斷正爆粗」。

警員指雙黃線，質疑司機「你考過筆試路試㗎嘛」，理應知雙黃線不能停車。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

司機指警員「巴閉呀你」，警員有理回覆「我緊係巴閉㗎，唔係點告你呀」。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

途人看不過眼 勸喻司機：幾廿歲人唔好咁勞氣啦

警員聞言即時制止，「喇！唔好再講我老X啦」，但司機表現相當囂張，氣焰稱「又講啦，你老X」。男警和同袍上前，警告對方如再說粗言穢語，有可能干犯阻礙執法行動，將會被拘捕，「你想唔想試下？」。司機疑「淆底」表示「我唔X想試喎」，要求警員交還身份證或行車證明文件，警員則指「未告完呀」。司機之後靠近前方私家車，警員提醒勿碰到他人座駕，他又質疑「咁X多提醒，黐X線」，有在場人士看不過眼，勸喻他「幾廿歲唔好咁勞氣啦」。

司機再次爆粗被「斷正」，男警警告對方再說粗言穢語，有可能干犯阻礙執法行動會被拘。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

司機再次爆粗被「斷正」，男警警告對方再說粗言穢語，有可能干犯阻礙執法行動會被拘。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

司機之後靠近前方私家車，警員提醒勿碰到他人座駕，他又質疑「咁X多提醒，黐X線」。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

司機繼續辯解 警員質疑：枉你考過40年前嘅筆試同路試

另一片段顯示，司機當時不停和警員爭論，指自己沒有泊車「架車未熄過火」。警員清楚指出「唔係熄火代表泊車呀，係停車呀」，司機然後指着前方Tesla私家車阻擋去路，被警員質疑是他不專心駕駛所致。雙方你一言我一語，警員又指曾要求司機駛離，但對方拒絕理會，「枉你仲考過30幾40年前嘅筆試同路試」，司機發惡表示「你睇我個樣就知我40年前㗎啦，X你老X」。

司機不停和警員爭論指自己沒有泊車，警員清楚指出「唔係熄火代表泊車呀，係停車呀」。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

雙方你一言我一語，就「不小心駕駛」爭論。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

雙方你一言我一語，就「不小心駕駛」爭論。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員指曾要求司機駛離，「枉你仲考過40年前嘅筆試同路試」，司機發惡「你睇我個樣就知我40年前㗎啦，X你老X」。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

司機態度囂張氣焰。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

途人指司機再爆粗求執法 司機：我係咁X串㗎啦

現場不少圍觀的市民起哄，指司機再度講粗口，要求警員執法拘捕，他之後行近警員解釋「我唔係對住你（講）呀」，被對方批評「對住人哋都唔應該啦」，途人繼續和議「（停）雙黃線仲巴巴閉」，批評他自己有錯在先。司機以寡敵眾，表示「我係咁X串㗎啦，吹X漲呀」，眾人看不過眼反斥「咁咪拉你囉咁串」。其間另一名軍裝警員負責查看該司機的證件，協助發出告票，而和司機爭執的警員將告票遞給他後，便要求司機馬上開車離去。

有途人起哄指司機再度講粗口，要求警員執法拘捕，他之後行近警員解釋「我唔係對住你（講）呀」。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

司機又對途人表示「我係咁X串㗎啦，吹X漲呀」。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員將告票遞給他後，便要求司機馬上開車離去。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員將告票遞給他後，便要求司機馬上開車離去。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員將告票遞給他後，便要求司機馬上開車離去。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

司機收告票仍破口大罵 警員就「禁區落客」再發告票

另一段影片顯示，警員當時其實只就司機停在雙黃線發出告票，而車上原本副駕座的女乘客已經消失不見，估計雙方爭執時，對方已先行離去。正當司機準備駕車離去時，仍拉下車窗大罵路人和警員，警員於是詢問在場人士是否正在拍片，獲肯定後再次要求司機停車，稱將就他在雙黃線（即禁區）上下客發出告票，引來現場人士嬉笑聲不斷。

司機準備駕車離去時，仍拉下車窗大罵路人和警員。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員於是詢問在場人士是否正在拍片，獲肯定後再次要求司機停車。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員稱將就他在雙黃線（即禁區）上下客發出告票。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員稱將就他在雙黃線（即禁區）上下客發出告票。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

途人齊讚好：我係你就收聲啦

途人們都贊同警員執法，認為涉事警員本來已經網開一面 ，未有追究他以粗言穢語辱罵警務人員而檢控他「辱警罪」，「我係你就收聲啦，唔講咁多」。警員之後將第2張告票交給司機，並讓他離開，不過他切線時未有留意後方車輛，險些和1架客貨車碰撞，眾人隨即調侃「小心駕駛呀」，片段至此告終。

警員將第2張告票交給司機，並讓他離開。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

警員將第2張告票交給司機，並讓他離開。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

不過他切線時未有留意後方車輛，險些和1架客貨車碰撞。（「threads＠lwkkkkkkkk_」影片截圖）

網民批評司機：違法仲要聲大夾惡

不少網民批評片中司機，「我未考過車都知雙黃線不嬲唔俾泊車㗎啦」、「自己違法仲要聲大夾惡，真係以為誰大誰惡誰正確？」、「違規就認，不服輸解決不了問題」、「幾廿歲，血管脆。咁勞氣做乜」。

警員處事手法獲讚：肯講道理又EQ高

有留言欣賞警員保持冷靜應對，「呢個阿sir都算係咁，肯講道理又EQ高」、「雙黃都俾你走，個阿sir已經好好人，點知你唔走」、「阿蛇做乜唔call拖車同佢玩」、「咁唔合作叫運輸署註銷佢駕駛執照同牌簿啦」。涉事司機其後亦被網民「起底」，疑為1名醫生，「呢位BYD伯伯少出名，車cam group有影過佢泊正喺停車場出入口」。

雙黃線為24小時禁區 違例者將被罰款或扣分

在香港，雙黃線為全日24小時禁區，嚴禁上落客或停車，違例者除了面臨罰款，亦可能會被扣分。駕駛者若然不按交通指示行車，即停在雙黃線，可被定額罰款450元；而在「限制區內上落客」罰款亦在2026年1月1日起，由原先的560元增加至840元，駕駛者切勿因一時方便而觸犯法例。

（影片已獲「threads＠lwkkkkkkkk_」授權）