公屋戶豪裝拆牆拆門　po相曬「正過私樓」　網民列3罪：害死自己

【公屋／裝修／公屋還原價目表／富戶政策】公屋裝修要遵守規定，不可隨意亂拆。有疑似公屋戶於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發布相片，見到公屋單位裝修得美輪美奐，網民看後大讚「整得好靚，一家人住得舒舒服服無問題」、「正過私樓，恭喜樓主」；亦有網民關注花了多少錢裝修，「豪裝，裝到咁使唔使30萬？」。



不過亦有眼利網民發現，這個單位拆門、拆露台等，至少犯了3宗「罪」，直指「自己提供罪證，祝你好運！」、「如果係裝修廣告請就請快刪，唔好害業主。如果係業主就係自己申請」。



疑公屋住戶曬豪裝單位照片：終於畢業啦

「終於畢業啦，呢個師傅做到坐喺度。」該疑似公屋住戶於2月12日在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發布公屋完成裝修照片，讚歎裝修成果。

單位內部曝光

從相片見到，這個單位以白、啡色淺色作主調，增強高級感，通道至露台窗戶位置全無阻隔，陽光照射下相當「光猛」。

不過相片中，大廳與露台中間未見有牆及門分隔，亦未見百葉窗，未知是否被拆除「打通」。

網民讚裝修好：正過私樓

網民看過帖文議論紛紛，有人讚單位裝修得很好，「陽光好猛，正呀」、「整得好靚，一家人住得舒舒服服無問題」、「正過私樓，恭喜樓主」、「裝得好靚，（公屋樓齡）舊啲都沒問題」、「祝安居樂業」。亦有網民關注裝修花費，「裝到咁使唔使30萬？」、「豪裝，用咗幾多$$？」。

拆門、拆露台 網民指犯3宗罪：自己提供罪證，祝你好運

不過也有網民指出，這個單位拆門、拆露台、拆百葉窗等，至少犯了3宗「罪」，直指「自己提供罪證，祝你好運！」、「拆咗露台都敢post，勇者👍👍」、「小心主任上門」、「明知改改改又放上網曬曬曬，唔係咁天真諗住無嘢？」、「為何要話畀人知你間屋幾靚」、「暗線＋拆露台」、「知唔知露台同個廳係隔咗一幅半腰牆加舊式百葉窗，係唔可以拆，咁都叫無拆？」、「係會影響樓宇結構，樓下有可能有事」、「你改咗咁多野，唔好post啦」、「如果係裝修廣告請就請快刪，唔好害業主。如果係業主就係自己申請」。

公屋還原價目表！每項收費數千至過萬元



公屋還原價目表供參考▼▼▼

早前有公屋住戶分享公屋還原價目表，當中列出多項收費，主要分成「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩類，其中較貴的包括還原實心廚房門叫價逾4200元、更換廁所面板連洗水面盆及配件要逾6200元。

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留毋須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。