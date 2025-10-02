公屋悲歌｜住17年三代同堂　1心酸原因要交還　「天價還原」瘋傳

【公屋／公屋還原單位】公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，但原來不是自己裝修的部份，也需要自費還原。有港男於網上公屋群組發相發文，指由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨。而更令他驚訝的是，上手住戶留下的裝修部份也要他自費還原，結果11項還原改動共花費5位數字。



帖文引來網民熱議，認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」。也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。



公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，包括不是自己裝修的部份。（資料圖片）

公屋「天價」還原？該港男於9月30日（星期二）在Facebook群組「公屋討論區」以「今日住咗17年單位last day交吉」為首發相發文，透露由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨，「由我小六入伙到而家，曾經三代同堂，回憶返爺嫲瞓過嘅床，屋企一齊食飯嘅大廳，有點不捨」。

家中長者離世 變寬敞戶要交還公屋

公屋「交吉」，必須自費還原單位裝修，但令樓主驚訝的是，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈，「當時入伙廚房灶台、廁所洗手盆上一手已經改裝雲石台，房署問我屋企人要唔要接手我哋ok，而家交吉原來要照收還原費，廁所發黴爛咗自己換過都話唔係房署原裝門一樣要畀錢……」。

樓主驚訝，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈。（Facebook群組「公屋討論區」）

至少11項改動要還原 金額5位數

從房屋署還原項目清單見到，樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等，還原費用總共39,563元。

樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等。（Facebook群組「公屋討論區」）

還原費用總共39,563元。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主強調，當時入住單位時，裝修費只需12萬元，不是「豪裝」，「其實同豪裝相距甚遠」。

網民指房屋署收費還原合理：維修責任問題

網民看過帖文議論紛紛，有人認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」、「當年收樓時一定唔會接手舊裝修，手尾長」、「$2-3000租，俾出面平咗一萬蚊一個月⋯⋯住咗17年，差額都200萬！賺咗啦！」。

網民認為房屋署收費還原合理。（資料圖片）

也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。