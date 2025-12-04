最慘公屋│業主$200萬買公屋　1原因10天驚變爛樓　網民揭心寒內情

【公屋／買樓／置業／地獄公屋】買公屋前一定要小心檢查清楚單位情況！有公屋業主於網上公屋討論區發相發文，指他用200多萬元買了1個公屋單位，詎料收樓約10天還未開始裝修就「冧石屎」，驚呼「真係會揼死人……唔死都變殘」。



帖文引起網民關注，拆解背後原因細思極恐，提醒買樓收樓前一定要檢查清楚，「好恐怖啊……」、「大把賤精業主，小心！」、「收樓前要搵人檢查清楚，至少檢查過心入面都有個底有乜可留有乜要整吧！」。



買公屋前一定要小心檢查清楚單位情況。（資料圖片）

買公屋慘變「爛樓」？該公屋業主於Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發相發文，指他最近花200多萬元買了1個公屋單位，沒想到收樓才10多天剛要裝修，廁所天花已「冧石屎」，幸好有「天花板」阻擋，才沒有出現傷亡。

花200萬元買公屋 10天即「冧石屎」滿目瘡痍

從相片見到，樓主單位外牆新簇，然而廁所「假天花」爆開，見到內裏石屎已嚴重發黑發霉並斷裂，廁所地上留下多塊石屎，體積與旁邊的膠椅相若，相當巨大。

樓主單位外牆新簇，然而廁所「假天花」爆開，見到內裏石屎已嚴重發黑發霉並斷裂。(Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」)

公屋業主：冇天花真係會揼死人

樓主驚呼，「好彩有天花板（假天花）擋住，係成幅石屎冧落嚟，冇天花嘅話， 真係會揼死人，一塊石屎十幾二十斤揼落嚟， 唔死都變殘」。

(Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」)

網民拆解心寒原因

網民看過相片嘩然，拆解樓主買了「化妝樓」，提醒買樓收樓前一定要檢查清楚，「大把賤精業主，屋企漏水，無論係窗邊膠漏水，定係廁所浴缸漏水，或者樓上漏水唔肯整，都會選擇隱瞞真相然後賣X咗佢，順便樓換樓」、「假天花係用嚟遮醜，一有假天花要睇清楚啲」、「咁係樓主買咗個教訓了，如果有假天花，購入前可要求睇下而佢忽略咗了」、「買化妝樓前要三思！正所謂金玉其外，敗絮其中」。