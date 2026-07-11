夏日神級鬧鐘？冷氣機一熄秒醒不賴床　網認證：叫小孩起床很有用

盛夏高溫酷暑難耐，每到清晨要從舒適的被窩中爬起來上班、上課，對許多賴床族而言都是一場痛苦的掙扎。不過，有網友分享，唯有「把冷氣關掉」才是最有效的神級鬧鐘，能讓人一秒熱到從床上「直接彈起來」，甚至連防貪睡功能都不需要設定。



有網友在Threads上直言，最有效的鬧鐘，不是什麼高科技產品，單純只靠「把冷氣關掉」。貼文一出，大批「實測過」的上班族與家長大力支持，認同這招在夏天完全有效。

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不少生活步調緊湊的網友透露，他們每天早上逼迫自己起床的方法，就是將冷氣自動關機的時間，設定在真正要起床的前半小時到1小時。例如預計7點起床，就把冷氣定時在6點半關閉，如此一來，等冷氣壓縮機停止工作、室內溫度開始快速飆升時，體感溫度就會在後半小時內與鬧鐘響起的時間完美吻合，屢試不爽，絕對能精準省時地展開一天行程。

雖然這項「物理叫醒法」被推崇為賴床剋星，但也有不少網友笑稱這種起床特徵簡直像是「自我毀滅」。過來人形容，冷氣一關掉的瞬間真的超級有感，沒過多久全身就會像多士（toast）或鐵板燒一樣「整個燙起來」，床單甚至會濕一片，讓人不得不馬上清醒。甚至有網友幽默比喻：「你這招跟直接拔呼吸器有什麼兩樣？」

一位台灣台南市網友回憶，某次當地發生有感地震他完全沒有被搖醒，但隨後因為地震導致停電、冷氣跟著停止運轉，他竟然在幾分鐘內立刻被熱醒；另外也有台中市回娘家的民眾透露，早上驚訝妹妹平時愛賴床這次竟然早起，一問之下才知道是因為碰上停電，直接被33度的室內高溫「熱到爆氣」逼迫起床。

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但網友也嚴正提醒，此方法極易引發嚴重的「起床氣」。不少苦主哀怨表示，如果是被枕邊人或父母強制關冷氣而熱醒，醒來的瞬間不僅全身汗，怒氣值也會直接點滿，「關冷氣的人通常會被當場錘爆」、「這真的會造成家庭革命」。更有部分身兼家長的網友分享，以前都用這招叫小孩子起床，只要冷氣一關，本來熟睡的小孩就會開始像蟲一樣扭來扭去，沒多久就秒醒。

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