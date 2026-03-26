浙江20歲女「開燈睡」體重飆至100公斤　醫：光線抑制褪黑素分泌

浙江寧波一名20歲女大生因長期習慣開燈睡覺，健康狀況拉響警報，體重飆升至100公斤，經檢查發現空腹血糖超標且患有高血壓，引發外界對夜間光照與健康關係的廣泛關注。



開燈睡覺藏「肥胖危機」

據《紅星新聞》報導，寧波大學附屬康寧醫院睡眠醫學科副主任醫生鄭天明在臨床門診中遇見過類似案例，他證實開燈睡覺確實會導致體重增加，因為夜間光線能穿透眼瞼刺激視網膜感光細胞，誤導大腦抑制褪黑激素分泌，進而打亂人體正常睡眠節律，這種看似微小的干擾卻會對代謝功能造成顯著影響。

國際期刊《JAMA Internal Medicine》於2019年發表的研究為此提供了有力資料支撐。該項研究對超過4.3萬名女性進行長達5年的追蹤觀察，結果顯示與睡眠時處於完全黑暗環境的女性相比，習慣開燈或開著電視睡覺的女性，體重增加5公斤以上的風險升高17%，發生超重與肥胖的風險分別增加22%與33%。

研究人員分析指出，夜間人造光會導致胰島素抵抗，身體產生的胰島素工作效率下降，為維持血糖穩定，胰腺被迫加班分泌更多胰島素。高水平的胰島素則會促進脂肪合成與儲存，形成惡性輪迴。

光線干擾對食慾調節機制的破壞同樣不容忽視。鄭天明指出，瘦素負責向大腦傳遞飽足訊號，而飢餓素則刺激食慾。光照引發的睡眠碎片化會讓身體誤以為處於能量短缺狀態，即使沒有半夜進食，隔天醒來後食慾也會大幅增加，且更傾向選擇高熱量食物，進一步加重體重增長。他提醒民眾，不應輕視臥室內看似無害的小夜燈，它可能成為威脅健康的隱形殺手。

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