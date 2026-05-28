輕鐵追逐戰！屯門阿伯揸拐杖追打大叔片瘋傳　網民：跑得仲快過我

到底所為何事，要令2個大男人當眾追逐？日前有搭乘輕鐵的乘客在社交平台貼出影片，顯示有伯伯不停揮舞拐杖追着1名大叔，貌似想用拐杖毆打對方，拐杖則奔跑躲避，雙方在月台上演「追逐戰」。目擊者形容當時情況「喺輕鐵打人打到落車」，估計兩人先在車廂發生爭執，其中有人下車仍深深不忿於是打算動手。



有網民形容伯伯拐杖如同裝飾，「揸住支拐杖仲跑得快過我」、「原來拐杖只係for武器，無咗拐杖照樣健步如飛」，另有人就笑稱「好有老婆打老公嘅感覺」、「童心未泯嘅2位大男孩，喺輕鐵玩捉伊因，好可愛」、「跑到公園小朋友玩咁」。



屯門輕鐵兆康站有伯伯在月台手持拐杖作勢追打大叔。（「threads＠cu_copper_」影片截圖）

兆康站阿伯揸拐杖追打男乘客 月台上演「追逐戰」

有女乘客於周二（26日）下午在threads帳號「cu_copper_」上傳一段長約14秒的影片，可見現場為輕鐵兆康站，當時1名手持拐杖的伯伯從車廂步出月台，不停追着前方1名白衣大叔，作勢想用拐杖毆打對方，雙方於是在月台上演「追逐戰」。

目擊者：喺車廂打人打到落車

片中的白衣大叔一直往前跑試圖避開伯伯，又不時回頭觀望，而伯伯則拿着拐杖緊追身後，引來周邊不少乘客注目，有人看見他們「你追我避」忍不住露出笑意。樓主在帖文表示，「喺輕鐵（列車車廂）打人打到落車」，但就未有透露雙方因何事而起爭執，以及事件後續。

伯伯從車廂步出月台，追着前方白衣大叔，作勢想用拐杖毆打對方。（「threads＠cu_copper_」影片截圖）

雙方在月台上演「追逐戰」。（「threads＠cu_copper_」影片截圖）

雙方在月台上演「追逐戰」。（「threads＠cu_copper_」影片截圖）

雙方在月台上演「追逐戰」。（「threads＠cu_copper_」影片截圖）

白衣大叔一直往前跑試圖避開伯伯，卻被對方拿着拐杖緊追身後。（「threads＠cu_copper_」影片截圖）

伯伯拐杖只是裝飾品？ 網民：無咗照樣健步如飛

片段曝光引來網民熱議，不少人認為伯伯步履如飛，拐杖如同裝飾，「加埋都百幾歲，仲打？」、「揸住支拐杖仲跑得快過我」、「你睇阿叔幾精神跑得幾快，支枴杖只係裝飾品」、「原來拐杖只係for武器，無咗拐杖照樣健步如飛」，揶揄「神蹟又出現」、「3隻腳果然真係行得快啲」。有人則好奇雙方為何起爭執，「點解只係打嗰個人？肯定兩老口角繼而動武」、「我試過不小心對到眼神，無端端被人追落車罵」。

兩人追逐畫面甚有喜感 網民笑指似玩「捉伊因」

另有留言關注兩人追逐畫面，不禁戲稱「你追我躲，結果已說得很赤裸」、「無開聲，但成個畫面好有喜感」、「好有老婆打老公嘅感覺」、「你這淘氣的小妖精，看我收拾收拾你，來呀追我呀～追我呀～」、「童心未泯嘅2位大男孩，喺輕鐵玩捉伊因，好可愛」、「跑到（好似）公園小朋友玩咁」、「小學雞放學追逐」、「好青春」、「幾好玩咁喎」、「爸爸教仔咁款：衰仔」。

（threads＠cu_copper_）