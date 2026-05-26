同事同學接連驟逝！副總經理棄百萬年薪　改賣甜不辣︰開心更重要

「錢係搵唔晒」，最重要快樂生活。台灣作家黃大米在Facebook專頁表示，住所附近新開一間甜不辣店，由於位於大學附近，「學生光是放寒假、暑假等等就超過100天」，一年真正的營業日可能只有半年，所以暗中為老闆感到擔心，入店光顧期間，黃大米和老闆閒聊，才發現「無限驚奇」。



老闆形容獲提拔升為總經理壓力很大，只會令人疲累。（AI生成圖片）

55歲獲提拔為總經理即退休

黃大米在帖文指出，老闆以前是一間通訊科技公司的副總經理，55歲決定退休，「退休的主因不是被逼退，也不是產業不景氣，而是公司要他接總經理」，老闆形容升職壓力很大，只會令人疲累，「那幾年看過5個人突然過世，累到人都沒了，要那些頭銜跟錢，又有什麼用？」。

同事同學接連猝逝

黃大米細問詳情，老闆解釋有次去馬來西亞出差前，和男同事飲紅酒，「大家開開心心聊天」，返回台灣後，該名男同事因腦溢血而離世。老闆另有一名同學出席通訊業高層聚會，受到公司吩咐，老闆目擊同學逐桌敬酒，「酒喝太多一直吐，後來好像是噎到還是怎樣，人就走了」，當晚就是同學最後一晚。

男同事和同學先後驟逝，令到老闆有頓悟。（AI生成圖片）

放棄300萬新台幣年薪

黃大米再問老闆當年薪水，年薪超過300萬新台幣（約75萬港元），如果是大公司，甚至高達年薪500萬新台幣（約127萬港元），黃大米詢問「你放棄更上層樓，不當總經理不可惜嗎？」老暱闆笑言「不可惜啊」、「可以好好過日子，笑笑過日子，比較重要」。

開甜不辣店 但求不賠錢兼有人聊天

老闆退休後周遊列國5年，「玩到覺得有點無聊、無趣」，在缺乏人際往來之下，自嘲連說話能力都退步，所以放下身段應徵做大學保安員，「順便觀察這條街生意如何，才過來開店」，目的「做個不賠錢，有事做，有人聊天就可以了」。以前的同學們形容老闆「每天笑笑的，這樣笑笑地過日子，才是好日子啊」。

老闆改賣甜不辣，形容「可以好好過日子，笑笑過日子，比較重要」。（AI生成圖片）

作家︰持續笑笑地過日子來的重要

黃大米表示，自己經歷過繁華過後的恬淡，以及退休後無人可以講話的寂寥，「唯有走過這些，才能知道頭銜、金錢，都比不上能持續呼吸、持續笑笑地過日子來的重要」。

（Facebook專頁「黃大米」）