九巴阿叔用打火機燒毛巾！乘客急走改坐其他位置　目擊者斥：玩火

乘搭公共交通工具時玩火，後果恐怕很嚴重！Facebook群組「車cam L（香港群組）」於7月11日流傳1段長約10秒的影片，可見1名戴帽阿叔坐在九巴上層座位，多次用打火機燒1條綠色毛巾，不排除是在「燒線頭」，其間前方乘客懷疑擔心人身安全，於是起身，改坐後方位置，目擊者從後方拍攝，在帖文直言「阿叔，仲細咩？喺巴士上玩火」。



阿叔多次用打火機燒向綠色毛巾，不排除是在「燒線頭」，其間前方乘客懷疑擔心人身安全，於是起身，改坐後方位置。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民嘲諷：防火測試實驗室？

影片引來許多網民討論，「我會大叫車長有人喺車度生火，個司機一定嚇到停埋一邊，之後成車人X佢」、「防火測試實驗室？」、「報警拉佢啦」、「縱火呀」。

巴士阿叔用打火機燒毛巾，片中明顯見到火光。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

九巴乘客不得做出不恰當動作

九巴在官方網站寫明，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），乘客應為其他人設想，不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，以及嚴禁做出不恰當動作。

巴士阿叔用打火機燒毛巾，片中明顯見到火光。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

縱火罪成 判處終身監禁

根據本港法例第200章 《刑事罪行條例》，任何人用火摧毀或損壞財產，觸犯縱火罪行，一經循公訴程序定罪，可處終身監禁，若經循公訴程序定罪，可被判處監禁10年。

巴士阿叔用打火機燒毛巾，片中明顯見到火光。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

巴士阿叔用打火機燒毛巾，片中明顯見到火光。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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家長帶子女上班原是為了好好看顧，詎料卻釀成火災！浙江寧波1名家長平日沒法分身看顧孩子，於是將12歲的兒子帶來公司，但因工作繁忙，便讓兒子獨自在辦公室玩耍。男童因好奇用打火機點燃紙巾，而飄落的火屑燒到辦公室堆放的雜物，結果火勢迅速蔓延，原本整潔的辦公室最終被燒成廢墟。國家消防救援局發文，提醒家長務必留意8項孩童防火須知，及早作出教育，避免悲劇重演。



事發公司的3樓辦公室發生火災，現場被燒成廢墟。（網上圖片）

辦公室內的桌椅、電腦、文件、以及各類辦公用品都被燒毀。（網上圖片）

國家消防救援局發文提醒，家長務必做好孩童防火安全教育。（AI生成圖片）

家長需和孩子明確說明火柴與打火機並非玩具。（AI生成圖片）

家長需告知孩子不得隨意破壞公共場所的消防設施和器材。（AI生成圖片）

全文：帶兒子上班！12歲男童辦公室玩火公司燒成廢墟 附8兒童防火須知