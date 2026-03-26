Uber司機駕駛看成人影片！男乘客咋舌公審問點做 網民：投訴啦
撰文：喬納森
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駕駛要時刻專注確保安全。有男網民在網上發相，大呻坐Uber時，發現司機一邊駕駛，一邊看手機，但更離譜的是，司機正在看色情影片，從熒幕看到有對男女在進行口交，令男網民咋舌，「我心諗，你有冇咁緊火啊？師兄」。他又指如果「同老婆一齊或者同小朋友一齊我真係開口XX你」，還問網民應否投訴對方。
不少網民都鬧離譜，「畀機會咩？畀機會佢整到下一個乘客？」、「梗係投訴啦」。
Uber司機邊駕駛邊看成人影片
有男網民在Threads上發相，指「想分享一件超級癲嘅事」。樓主指因放工沒有駕車，於是坐Uber回家，其間他沒有玩電話，但他卻發現「入隧道時，見到個Uber司機睇緊啲……嘢」，樓主指自己身為男人，「唔係我對呢啲敏感，係正常男人都會望一望，跟住出咗隧道，繼續睇嗰啲TG群組」。
相片可見，司機右手邊放有一部手機，而畫面清晰看到，正在播放女子替男子口交影片。
樓主指「同老婆一齊或者同小朋友一齊我真係開口XX你，大家覺得我係應該投訴？」。不少網民看到帖文批評離譜，「揸緊車連baby shark都唔應該睇啦，何況AV」、「真心諗唔明係咩心態」、「畀機會咩？ 畀機會佢整到下一個乘客？」。有人認為要認真處理，「梗係投訴啦」、「一星，投訴，是基本操作」。但有人覺得沒有什麼大不了，「咁或者人哋都係見你一個男人佢先睇呢，算數啦」。
不專注駕駛可罰款5000元及監禁6個月
根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，即屬不小心駕駛，可罰款5,000元及監禁6個月。另根據道路交通（車輛構造及保養）規例374A章，除關於汽車現況資料或導航功能的視象顯示器外，任何人不得在駕駛座前面或司機可看到的地方，安裝任何視象顯示器，任何人若安裝或使用違法的電視屏幕，最高可被罰款$10,000及監禁6個月。
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