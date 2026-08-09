固力果森永事件｜神秘千面人玩殘食品巨企向警下戰書　至今未破案

1984年，這一年的日本發生了一起震撼日本的事件，該事件不但牽涉到了「固力果」、「森永」等多家食品公司，就算到了今天，該案件也尚未被偵破，成為了一樁「完美犯罪」。



許多人熱衷於討論犯罪嫌疑人，也讓該案件中犯人所使用的代名「千面人」名聲大噪，甚至引起了海外的模仿犯，今天，就讓我們一起來看看這起神秘的「固力果．森永事件」吧。

固力果．森永事件曾被改編成電影《罪之聲》。（IG@tsuminokoemovie）

固力果公司社長綁架事件新聞報道▼▼▼

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固力果公司社長遭到綁架

所有故事的開端，是一起發生在1984年的綁架案，1984年3月18日晚間，兩名持槍的劫匪闖入了江崎固力果社長江崎勝久的家中並將其擄走。凌晨1點40分，警察發現了一張要求10億日圓現金與100公斤黃金的字條，儘管警方與被害者家屬已經準備好了贖金，但犯人卻沒有出現，更令人驚奇的是，被綁架的江崎社長在3月21日下午2點半自行逃出，並與警方取得了聯繫。

然而，這一切仍然沒有結束，同年4月2日，江崎社長又在家中收到了一封恐嚇信，要求社長將6000萬日圓送至指定的咖啡店，警察試圖在咖啡店附近埋伏，卻一無所獲。在這之後，恐嚇事件依然頻傳，犯人在寫給媒體的挑戰信中自稱「怪人二十一面相」，並且在那段時間發生了倉庫縱火案件、恐嚇下毒事件等等，令日本人心惶惶，直到6月26日，犯人才向報社發起書信，結束對固力果公司的攻擊。

不只是固力果 日本各大食品公司都受到威脅

然而，事件並沒有就此停止，犯人雖然停止對固力果的攻擊，卻對各家食品企業發出了威脅信件，對象包括「丸大食品」、「森永製菓」以及「好侍食品」等知名食品企業。其中，對森永製菓造成的傷害尤為巨大，犯人威脅森永需支付1億日圓，並在森永製菓關西銷售本部的信箱內發現了氰化物藥丸，當時的森永集團正陷入森永牛奶砷中毒事件的官司牽連，也讓社長松崎昭雄很快備妥了1億日圓，但犯人仍然沒有現身。

10月7日，在7家店鋪內發現了含有氰化物且帶有怪人二十一面相署名的森永牌食品，犯人向各家銷售商寄出威脅信，要求廠商下架森永的產品。與此同時，犯人也持續向媒體寄出挑戰信，甚至對當時的警察廳長官做出挑釁以及挑戰書，讓當時警方的顏面掃地。

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怪人二十一面相發出公告後消失無蹤

警察投入了大量的人力與時間對此案進行偵辦，怪人二十一面相雖然行事高調，卻不留下任何蛛絲馬跡，他的聯繫都是透過事先錄好的聲音來進行，也導致警方難以特定犯人。儘管警方曾一度鎖定一名狐狸眼的男性，卻在追捕過程中被甩掉，在這之後，就算警方發現了其他可疑的人，但卻總是無法將其捉拿歸案。

怪人二十一面相最後的行動是在1985年3月6日，向駿河屋索要5000萬日圓，但活動的頻率明顯降低。8月7日，滋賀縣警察長官山本昌二於退休日為此事負責而自焚身亡，怪人二十一面相也在8月12日向媒體發表公告，宣布一切到此為止，這之後他再也沒有任何犯罪的行動，讓這起轟動一時的事件，以無疾而終的方式劃下了句點。

警察投入了大量的人力與時間對此案進行偵辦，怪人二十一面相雖然行事高調，卻沒留下任何蛛絲馬跡。（《罪之聲》劇照）

昭和日本的最大謎團之一

「固力果．森永事件」對日本社會有著重大的影響，在事件的那幾年，類似的模仿案件頻傳，甚至台灣也曾發生過幾起受其影響的案件。但怪人二十一面相的真身，卻隨著時效的過去，成為了永遠的謎團。

各位讀者對這起事件，又有甚麼樣的看法呢？

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