日本「魔之山」怪談：2男懸空詭異吊死　千發子彈射繩竟無一命中

位於日本新潟縣與群馬縣交界的谷川岳，不僅是古川連峰的最高點之一，也同時是日本百山名選的其中一員，每年都吸引無數登山愛好者前來挑戰。



但是，谷川岳又因為容易發生山難，有著「魔之山」、「死之山」等等的別名，又因為其中一起山難事件，讓這個名號人盡皆知，今天，就讓我們來看看這起「谷川岳空吊遺體收容事故」吧。

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懸掛在峭壁上的遺體

1960年9月19日，群馬縣谷川岳警備隊接到了一通報警電話，表示在谷川岳的一之倉澤區域聽到有人呼救的聲音。他們趕到了通報人士所指稱的垂直峭壁「衝立岩」附近，但出現在他們眼前的，卻是最為棘手的狀況。

兩名男性被吊在半空中，兩人的姿勢極度不自然，身體就像是斷了線了人偶一般無力的垂著，看樣子已經失去了生命。（《アルバム戦後25年》）

警備隊看到兩名男性被空吊在半空中，僅靠著釘在衝立岩上的登山釘與登山繩連繫著，兩人的姿勢極度不自然，身體就像是斷了線了人偶一般無力的垂著，看樣子已經失去了生命。根據警備隊的查詢，這兩人是在前一天入山的兩名「蝸牛登山社」成員，既然已經失去了生命跡象，如何將兩人的遺體帶回，就成為了眼下最大的課題。

山岳會嘗試各種方式，但都徒勞無功

9月20日，同樣隸屬於蝸牛山岳會的11名登山家來到了衝立岩，並開始商討要如何放下兩人的遺體，他們試圖派出最厲害的高手攀登到屍體附近解開繩索，但衝立岩的攀登難度極高，讓他們始終沒辦法成功。這之後，他們也提出了用長竿點火燒斷登山繩的計畫，或者是等待繩索隨時間斷裂鬆脫，但最終都被判定為不可行。

束手無策的他們，在多次的商討下，決定求助於自衛隊，希望透過槍枝射斷繩索，讓兩人的遺體能夠回到地面。9月22日，在獲得群馬縣政府的同意後向自衛隊提出了請求，而自衛隊也在當天晚上7點決定行動，他們帶著兩台輕機關槍、五把來福槍以及五把卡賓槍於9月23日來到現場進行事前布置。

「魔之山」的名諱烙印在大眾心中

9月24日早上9點，一切準備就緒，在1聲令下，12把槍枝同時擊發，槍聲迴盪在衝立岩之間，然而，在耗了約1000發子彈，經過了兩小時的射擊，卻沒有任何一發子彈射斷繩索。自衛隊決定改變戰略，將目標改為岩壁上的登山釘。在花了1300發子彈以後，登山繩終於在下午1點30分被射斷，兩名罹難者也終於回到了平穩的地面，並由家屬接引回家中安葬。

幾天下來的營救過程，全部被當時的電視媒體給拍下，搭配上聳動的標題與配樂，讓谷川岳的異名「魔之山」被徹底地烙印在了人們的心中。群馬縣谷川岳的管理方也嚴格制定登山規則，以避免民眾隨意進行高風險的登山活動，失去自己的生命。

向大自然挑戰需付出的代價

「谷川岳空吊遺體收容事故」在當時日本人的心中留下強烈的印象，也將谷川岳的危險性刻在了人們的心中，但谷川岳，又或者大自然是平等的對待眾人，那一筆筆的死傷人數，或許也時時刻刻的提醒這眾人，向大自然挑戰可能付出的代價吧。

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