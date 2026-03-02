葵廣買$15香腸驚揭八達通被扣$152　顧客嬲爆對質　店員做1事惹疑

購物付款要小心留意金額，避免付多了錢！有顧客於網上指控葵涌廣場3樓1間食店疑刻意多收錢，事緣她用八達通付款購買15元2條香腸，隱約見到收款機顯示金額為152元，但當下她已「嘟咗」，故要求取單求證，但店員給的單據卻顯示價錢為15元。樓主不全然相信下，便用手機查閱八達通交易紀錄，發現果然被扣除了152元，雖然店員最終退了款，但她仍覺得事件「好離譜」，怒斥「你哋咁樣做生意真係好賤格！」。



網民留言表示，「事件突顯了用電話八達通嘅好處」，不過也有網民認為店員只是一時失誤，「好貴嘅腸，應該係人手㩒錯」、「15蚊2條，所以佢㩒$152，短路中」，有網民提醒「畀八達通前我會望清楚個銀碼先拍卡，寧願俾人催叫我快啲拍卡都好過拍錯」，亦有人指店舖單據和八達通單據可能不同，而店員不能擅取八達通款項，故未必存心欺騙。



有顧客於葵涌廣場1間食店用八達通付款購買15元2條香腸，但竟被扣掉152元。（Threads@deessechris）

該顧客於Threads發文表示，她於葵涌廣場3樓1間食店購買15元2條香腸，當時用八達通付款，「由於佢將部八達通機放低咗一點，我唔係太看到嘟的金額（佢亦都冇畀我confirm先至嘟），我隱約見到$152，嗰一下已經嘟咗，我有啲打咗個突」。

葵廣買$15香腸驚揭八達通被扣$152

樓主有所懷疑下要求取單求證，店員使用了另1部收款機印了1張單給她，上面顯示正確價錢15元。樓主指出，「我相信我睇到的」，於是用手機查閱八達通交易紀錄，果真被扣除了152元。

該顧客用八達通付款購買15元2條香腸，但八達通竟被扣掉152元。（Threads@deessechris）

樓主：你哋咁樣做生意真係好賤格！

樓主向店員出示交易紀錄後，「她一點也不慌張，叫咗另1位同事出嚟」，樓主強硬明言若不退款就立即報警，雖然最終退了款，但她仍覺得事件「好離譜」。

樓主表示，八達通交易紀錄只顯示「餐飲/會所」，未有顯示店舖全名，猜測若當時未有要求拿取單據及即時查閱交易紀錄，「離開一定係追唔返啲錢，佢哋會死口唔認！」，又提醒網民「大家認住呢間舖頭！」、「冇乜嘢都唔好用八達通畀錢！」。

該顧客要求取單求證，店員給的單據卻顯示價錢為15元。（Threads@deessechris）

該顧客不全然相信下用手機查閱八達通交易紀錄，果真被扣除了152元，雖然店員最終退了款，但她仍覺得事件「好離譜」。（Threads@deessechris）

網民提醒：一定睇清楚價錢先拍卡

網民留言表示，「樓主好醒目，正常情況下，用八達通畀錢，張收據有你張八達通卡號碼」。有網民則提醒，「我發現好多人已經慣咗畀錢時一嘢拍落部機等嘟，我就一直好驚會畀多咗，所以一定睇清楚價錢先會拍卡，各位真係可能要改改呢啲習慣唔好俾人有機可乘」、「咁少錢我會畀現金，真係要小心」。

（Threads@deessechris）