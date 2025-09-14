葵廣外賣章魚小丸子藏鋼絲　港女想嘔投訴下場曝光　網民：報食環

食店衛生十分重要，食物安全更加不容忽視。有港女透過外賣平台，在葵涌廣場買了盒章魚小丸子外賣，吃到中途發現口內有異物，竟從口中拿出鋼絲刷中的長長鐵絲，令她感到十分驚嚇且「勁想嘔」。她向外賣平台反映事件，獲平台全額退款及賠償50元現金券，但平台指該食店「唔聽電話」。不少網民也表示有類似經驗，「好彩無大口吞」、「一定要報食環啦」。



樓主在葵廣外賣章魚小丸子，吃到中途發現有鋼絲刷的長長鐵絲。（Threads@manching0_o圖片）

她向外賣平台反映事件獲賠償。（Threads@manching0_o圖片）

章魚小丸子藏鋼絲

該港女在Threads上發相及發文，指在葵涌廣場外賣了一盒章魚小丸子，其間吃到章魚小丸子內有鋼絲刷中的1條長鐵絲，感到非常嘔心，心想「都唔知係話佢乾淨定唔乾淨好」，而餘下的章魚小丸子也不敢再吃，「PTSD（創傷後遺症），永世唔會再幫襯食呢間小丸子」。

有網民指遇同類經歷，「唔止一次，食過兩次都有從此冇再食」。（Threads圖片）

不少網民看過帖文後留言，有人慶幸樓主沒有受傷，「明天要買張六合彩」、「好彩無大口吞」，樓主回應「好彩箍緊牙，條鐵絲卡住咗係牙箍，初初仲以為係自己箍牙條鋼線甩咗，點知一拎出嚟係條鐵絲」。

網民：一定要報食環啦

有人分享類似經歷，「彩虹某間餐廳都有呢啲嘢發生，已經第2次叫外賣中招了，上次食到卡喺牙到好恐怖，一餓就大大啖咁食，估唔到有條好細嘅鋼絲」、「一定要報食環啦，，我上次食麵都差啲吞咗落肚」。有人認為，「只能講有用鋼絲刷嘅食肆就會有機會中招，不過都真係嘔心嘅」。

（Threads@manching0_o）