4女食$3200霸王餐！帶2孩咁做走數超衰　餐廳公開CCTV尋人結局慘

「霸王餐」行為令人髮指！英國4名帶着孩子的女子，到諾域治一家餐廳享用價值逾312英鎊（約3,200港元）的牛排和酒後，竟帶着孩子分批偷偷離開，沒有付款結賬，店員發現追出大喊「你們沒有付款」，但4名女子已經跑走，餐廳女店主被迫要自掏腰包結賬。店方隨後報警及公開閉路電視（CCTV）影片尋人，強調「他們必須為此負責，因為這種事不能再發生了」。



綜合英國媒體報道，事發10月5日傍晚6時後，4名女子帶着2名孩子到諾域治Cheers牛排餐廳（Cheers Steak House）用膳後，沒有付款就離開。餐廳店主馬里尼（Andrea Marinho）表示，這4名女子沒有預訂，用餐2小時沒有異樣，其間有說有笑，「他們點的酒水數量多，感覺像是在慶祝什麼事情」。

4女帶孩子食3200元霸王餐

從餐廳賬單見到，4名女子於下午4時26分入座，點了牛排、威士忌百利甜酒、雞尾酒、葡萄酒及啤酒，還有前菜及甜品，總值312.9英鎊（約3,200元）。

4女分批偷走 店員追出不果

從餐廳閉路電視影片見到，下午6時後，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。當時有店員目擊女子們離開，但忙着工作未有為意，到意識到4人食「霸王餐」，2名店員即時追出大喊「你們沒付賬！」，但4名女子已經跑走，無法追回。

店主要這樣做慘了

馬里尼指出，對4人行為感到非常震驚，無奈下她要自掏腰包「埋數」，「非常令人沮喪，我們（餐廳）損失了所有這些錢，我不得不支付他們所有的開銷。

她又說，餐廳今年1月才開業，「頭幾個月總是很艱難。總是有很多事情要處理，然後就會發生這樣的事情。這令人沮喪，也讓人很難過」，批評「他們給自己的孩子樹立了什麼樣的榜樣？」。

餐廳事後報警尋人，警方目前正呼籲市民提供消息。