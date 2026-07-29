2026《財富》世界500強企業出爐 亞馬遜首登頂終結沃爾瑪12連冠
撰文：快科技
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7月28日，財富中文網與全球同步發布2026年《財富》（Fortune）世界500強排行榜。
今年上榜企業的營業收入總和約為43.1萬億美元（約338萬億港元），按年增長約3.2%，規模超過全球GDP的三分之一。
榜單上榜門檻繼續提高，最低銷售收入從去年的322億美元（約2,525港元）增至332億美元（約2,604億港元），漲幅約為3%。
盈利方面，500家上榜公司的淨利潤總和約為3.4萬億美元（約26.7萬億港元），按年增長約14%。
與此同時，上榜企業的資產總額和淨資產總額均創下《財富》世界500強榜單發布以來的新高，員工總數也較去年有所增長。
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今年榜單最大的變化來自榜首。
亞馬遜（Amazon）首次登頂《財富》世界500強，成為全球營業收入最高的公司，終結了沃爾瑪（Walmart）連續12年位居榜首的紀錄，沃爾瑪退居第二。
2025年，亞馬遜旗下AWS業務繼續保持快速增長，公司計劃在2026年投入約2000億美元（1.57萬億港元）資本支出，重點佈局人工智能（AI）、晶片、機械人和衛星網絡等領域。
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《財富》指出，從全球最大電商平台到全球營收最高的公司，亞馬遜愈來愈像一家由零售提供規模、由雲計算和AI提供利潤與未來的基礎設施企業。
中國國家電網有限公司繼續位列第三，聯合健康集團（UnitedHealth，UNH）和沙特阿美公司分別位居第四、第五。
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