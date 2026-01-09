公司辦$800萬抽獎　竟每人獲派這東西　打工仔無奈：算唔算詐騙？

大家是否想收到這種抽獎禮物？有打工仔於網上發文分享，日前公司辦大抽獎，聲稱「有800萬嘅終極獎金等緊我哋，仲要話人人有獎」，沒料到原來是每人派1張今年1月6日攪珠的六合彩彩票，她無奈說「WXTX我真係笑咗出嚟，呢啲算唔算係詐騙？以後有呢啲大抽獎真係唔好預我」。



該打工仔於Threads發文表示，「是咁的，公司搞咗個大抽獎，話有800萬嘅終極獎金等緊我哋，仲要話人人有獎！」，聽到有800萬獎金，她與同事想都沒想就參與，結果什麼也沒抽到之餘，還浪費了半日時間。

樓主指出，抽獎活動到尾聲時，公司向每位參與的同事每人派1張今年1月6日攪珠的六合彩彩票，「話你哋中咗嘅話，呢800萬就係你哋㗎喇」，她無奈直呼「呢啲算唔算係詐騙？」。

樓主分享了1張與另兩名同事手持六合彩彩票的照片，核對1月6日攪珠結果，3人均未有中獎。

有網民留言笑說，「一陣真係中咗，唔忿氣想收返就搞笑，好玩唔玩玩呢啲」、「不如今年派利市入電腦飛，好彩收番40蚊，唔好當做咗善事，不過只可以用1次！」。

