本周打風？天文台預測熱帶氣旋形成　AI料「3颱風共舞」路徑奇特

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／鯨魚／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】這個星期可能又打風？更可能出現「雙颱風共舞」。「白海豚」已爆發增強至超強颱風級別，天文台表示，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會於本星期後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨：同一時間，天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，「一個熱帶氣旋似乎在形成中」，預測可能移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊。



天文台表示，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會於本星期後期靠近東海一帶。（天文台）

料低壓區發展成「鯨魚」 被「白海豚」吞噬

天氣專頁「台灣颱風論壇」表示，這個低壓區有機會在登陸菲律賓前成為颱風「鯨魚」，但之後就可能被「白海豚」拖出來吞噬，屆時「白海豚」強度雖然不會增強，但整體環流範圍還會進一步擴張，南側部份特別明顯，路徑也可能更偏南。

會有「3颱風共舞」？（AI天氣模式風烏）

AI預測「3颱風共舞」路徑奇特

而根據AI天氣模式風烏預測，8月2日至8月4日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，闖進香港800公里範圍，8月4日至8月5日原地徘徊，但隨後被「扯走」後逐漸消散。同一時間，風烏預測，白海豚會繼續往西北方向移動，穿過日本與台灣中間海域，8月7日至8月8日在溫州至杭州一帶登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式風烏預測，8月2日至8月4日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，闖進香港800公里範圍，8月4日至8月5日原地徘徊，但隨後被「扯走」後逐漸消散。（AI天氣模式風烏）

AI天氣模式風烏預測，8月2日至8月4日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，闖進香港800公里範圍，8月4日至8月5日原地徘徊，但隨後被「扯走」後逐漸消散。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲、AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

AI盤古都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

即看伏義最新颱風路徑預測▼▼▼

AI伏羲都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式伏羲）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

AI伏羲都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（ECMWF）

AI伏羲都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（ECMWF）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，今明兩日華南沿岸雨勢有時頗大及有狂風雷暴，同時位於菲律賓以東海域的低壓區可能有所發展並移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊；預料廣闊低壓槽在本星期中期逐漸減弱，廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫24°C至33°C，暫時最高吹6級風。