英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架　太平洋空中戰力版圖生變

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）最新報告指出，解放軍空軍在2030年前，可能部署約1000架殲-20第五代匿蹤戰機，顯示該型戰機生產規模已大幅提升，評估去年已達到每年約120架的產能水準。



軍事媒體「Military Watch」報道指出，RUSI的評估與多名軍事專家的觀察相互呼應。知名戰機研究學者艾布拉姆斯（Abraham Abrams）在2024年出版的專書中即曾指出，殲-20的總產量可能突破1000架。

殲-20戰機首次進行靜態展示。（央視軍事）

RUSI報告指出，殲-20目前的生產規模，已與美軍F-35以及中國第四代戰機殲-16並列全球最大。不過，與供應多國的F-35不同，殲-20全數專供解放軍空軍使用，對區域空中戰力集中化的影響更為明顯。

F-35戰鬥機可以投放B61-12核彈。（美國國防部）

報告同時提到，解放軍空軍與海軍航空兵近年在訓練層面出現顯著進化，尤其殲-16與殲-20部隊的演訓內容，複雜度與實戰性大幅提升。飛行員已能定期執行整合戰機、轟炸機、空中加油機與預警機的聯合作戰演訓，並與海軍水面艦隊協同運作。此類行動在台灣周邊空域與日本海一帶尤其頻繁，被視為解放軍積極驗證跨軍種聯合作戰能力的具體展現。

RUSI亦指出，中國空對空導彈技術近年進步迅速，部分性能甚至相較美國空軍具備明顯優勢，進一步放大殲-20數量快速成長所帶來的整體戰力效果。

殲-20飛行編隊亮相航展，空中炫技。

報告發布時機，恰逢殲-20首度試飛15週年前後。殲-20自2011年1月完成首飛，僅6年後即正式服役，被視為第五代戰機研發進展相對順利的案例，並與美、俄同世代戰機形成對比。根據中國官方於去年12月釋出畫面，顯示首批整合雙發「渦扇-15」（WS-15）引擎的殲-20已完成量產。RUSI分析，隨著WS-15實裝，殲-20在航程、飛行性能與機載系統供電能力上，將進一步拉開與西方同級戰機的差距。

RUSI總結指出，殲-20機隊的快速擴張，正對太平洋地區的空中戰力平衡產生深遠影響，西方長期主導的制空優勢正面臨嚴峻挑戰。儘管美國與多個盟國在區域內部署F-35，但該型戰機在制空作戰所需的航程、彈載量與雷達性能方面，仍不及殲-20；再加上妥善率偏低與Block 4升級進度延宕，進一步限制其實際戰力發揮。