美報告：解放軍部署逾200架殲-6改造無人機　戰時可癱瘓台灣防空

《路透社》3月27日報道，美國智庫密契爾航天研究所(The Mitchell Institute for Aerospace Studies)報告指出，中國大陸在靠近台灣海峽的6座空軍基地，部署至少200架殲-6改裝的攻擊無人機。若發動台海戰爭，這些無人機將在第一時間癱瘓台灣防空系統。



衛星影像顯示，福建空軍基地，殲-6戰鬥機改裝的攻擊無人機停放在跑道旁。（路透）

殲-6無人機的掛架可掛載炸彈。（澎湃新聞）

福建及廣東空軍基地部署無人機

報道指，這份密契爾航天研究所2月發佈的報告「中國空中力量追蹤」(China Airpower Tracker)顯示，衛星圖像可見解放軍在福建的5座基地，以及廣東的1座空軍基地共布署至少200架改裝無人機。

這批無人機的前身，是1960年代服役的殲-6戰機，根據1950年代蘇聯米格19戰機設計，1990年代中期以前是解放軍戰機機隊的主力核心。

該所高級研究員達姆（J. Michael Dahm）指，中國已將超過500架殲-6，改造成殲-6W無人機，而解放軍已在台海附近基地配置超過200架，「這些無人機將在攻擊台灣的初期階段投入使用，它們更像巡航導彈（cruise missile），而不是傳統無人機。」

報告也指出，除了殲-6改裝的攻擊無人機，中國正不斷擴大空戰武器庫。（路透社）

無人機關鍵目的：癱瘓台灣防空系統

達姆還稱，「我們認為，解放軍在行動開始的最初數小時內將讓這些無人機全部起飛。這些無人機將以大規模方式攻擊台灣、美國或盟軍目標，從而有效壓制防空系統。」

報道引述一名台灣安全官員指出，無人機的關鍵目的就是在第一波攻擊中耗盡台灣的防空系統。同時他強調，台灣在攔截時將面臨高成本問題，「我們不可避免地需要用昂貴的飛彈，在遠距離攔截這些目標。」

曾任職五角大廈的澳洲皇家空軍退役上校彼得萊頓（Peter Layton）也指出，在台灣衝突中，中國大陸可能發動大規模攻擊波，攻擊機、飛彈與不同速度的無人機同時來襲，「這將是防空惡夢」。

同時報告也指出，除了改造無人機，中國大陸正不斷擴大空戰武器庫，還包括配備距外飛彈的轟炸機、現代化戰機、彈道飛彈、巡航導彈、大規模現代化無人機群，以強化對台灣的軍事壓力。針對報告内容，目前中國大陸、台灣及美國國防部，皆未對此回應。