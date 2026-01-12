殲-10CE實戰戰果入選國防十大新聞：證明國產裝備實用好用

中國國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日正式對外發佈2025年度國防科技工業十大新聞，其中包括殲10CE首次取得實戰戰果引發全球關注，官方指此次殲10CE在國外取得實戰戰果，充分證明了國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有着很強的競爭力，也能夠帶動其他國產航空裝備更多地走向國際市場。



殲-10CE為中國自主研製的全天候、單發、單座多用途戰鬥機。（央視新聞）

官方表示，2025年5月中旬，中國外銷型戰機殲10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。殲10CE戰鬥機是由中國自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機。

此次殲10CE在國外取得實戰戰果，充分證明了國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有着很強的競爭力，也能夠帶動其他國產航空裝備更多地走向國際市場。

國防科技工業十大新聞。（北京青年報）

內地首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機。（中國軍工）

「殲-10CE」擊落戰機入選2025年度國防科技工業十大新聞。（中國軍工）

印巴衝突中一戰成名

印度軍方2025年5月6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）2025年5月7日在議會發言時透露，巴方使用了由中國製造的殲-10C戰機擊落5架印度空軍的戰機。《央視新聞》2025年5月17日報道首次證實，中國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。

軍事專家分析三大優勢

據軍事專家張學鋒介紹，殲-10系列戰鬥機的基礎設計很好，採用了鴨式氣動佈局，通過前翼脫體渦與主翼產生有利干擾來提升氣動性能。「殲-10CE又在基礎性的基礎上進行了改進，我覺得有三大優勢」。

軍事專家張學鋒在介紹「殲-10CE」 的三大優勢。（央視新聞）

首先，殲-10CE採取了很多降低雷達反射面積的措施。座艙蓋進行了鍍膜的處理，採用了蚌式進氣道（通過機身三維曲面的鼓包來提升進氣效率），裝了傾斜的雷達天線，通過綜合改進可以使它的雷達反射面積降低一個數量級，優勢非常明顯。

第二點，殲-10CE的航電系統很先進，適用了有源相控陣雷達，加上中國的有源相控陣雷達探測距離在不斷提高，抗干擾能力非常強。在中距空戰中就能夠穩定地攻擊目標，實現先敵發現。

另外，殲-10CE搭載的導彈也很先進，可以實現先敵發現先敵跟蹤先敵射擊。