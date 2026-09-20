印度婦骨折入院　遭裝心臟支架隔日不治！家屬控醫院偽造簽名騙保

腿骨折怎麼會做心臟支架手術？印度哈里亞納邦（Haryana）巴尼帕特（Panipat）發生1起醫療事故。1名42歲婦人因車禍致腿部骨折入住當地私立醫院，惟私立醫院疑為騙取政府的醫療保險資助，竟在未經家屬同意下，擅自為其進行心臟支架植入手術。婦人最終於深切治療部（ICU）不治身亡。由於死者丈夫與兒均不識字，家屬強烈指控院方偽造手術同意書簽名，當地警方目前已正式立案調查。



1名42歲婦人因車禍致腿部骨折入住當地私立醫院，不料院方在未經家屬同意下，擅自為其進行心臟介入手術並植入血管支架。（YouTube影片截圖）

腿傷入院1天後突裝心臟支架 家屬揭簽名屬偽造

死者為現年42歲的德維（Guddi Devi），她於7月24日因車禍導致腿部骨折，被送往當地帕克私立醫院（Park Hospital）接受骨科治療。

死者於7月24日因車禍導致腿部骨折，被送往位帕克私立醫院接受骨科治療。（YouTube影片截圖）

死者於7月24日因車禍導致腿部骨折，被送往位帕克私立醫院接受骨科治療。（YouTube影片截圖）

死者於7月24日因車禍導致腿部骨折，被送往位帕克私立醫院接受骨科治療。（YouTube影片截圖）

死者於7月24日因車禍導致腿部骨折，被送往位帕克私立醫院接受骨科治療。（YouTube影片截圖）

死者兒子庫爾迪普（Kuldeep）向警方遞交的投訴狀指出，全家人原本只等待醫生處理母親的腿部傷勢，豈料1天後院方突然通知，稱已為死者完成了心臟手術並植入心臟支架。庫爾迪普強調，在手術進行前沒有任何醫生向家屬說明過死者有心臟問題，更從未取得家屬授權。

死者兒子指出，院方突然通知，稱已為死者完成了心臟手術並植入心臟支架。（YouTube影片截圖）

更令家屬憤怒的是，院方出示的「心臟血管造影同意書」上赫然出現家屬簽名。家屬指出，死者的丈夫與兒子均不識字，平日處理法律或醫療文件均是使用蓋手印方式，不可能簽名，直指院方涉嫌偽造文書與簽名，家屬指控「完全被蒙在鼓裏」。

疑為詐取高額醫保 家屬要求交代竟遭恐嚇

死者在接受支架植入手術後被轉入深切治療部（ICU），隨後在治療期間死亡。家屬質疑，院方之所以強行且秘密地進行不必要的醫療介入，目的是為了向印度政府的全民健康保險計劃申請更高的醫療費用報銷。家屬還表示，當他們在事發後向醫院管理層討要說法時，不僅未獲得合理解釋，反而遭到院方的言語恐嚇，對方甚至揚言「就算去告也沒有用」。

家屬表示，他們在事發後向醫院管理層討要說法。（YouTube影片截圖）

院方否認違規手術 警方立案調查

面對嚴重指控，醫院行政總裁班布里（Sapna Bhambri）予以堅決否認。院方發布聲明稱，死者在接受骨折手術前的例行身體評估時，醫生發現其2條冠狀動脈存在嚴重堵塞。院方強調是在獲得家屬同意後才進行心臟造影並植入支架，而死者最終是在ICU突發心臟驟停，經搶救後不治。院方否認存在任何醫療過失或財務不端行為。

巴尼帕特警方證實案件調查仍在進行中，死者遺體已被送往法醫部門，最終調查結果及法律行動將視驗屍報告與醫療鑑定而定。

其他報道：女切子宮腹痛3個月 X光揭18cm手術剪刀留腹腔 4次手術歷經生死

巴西聖保羅州日前發生1宗嚴重醫療事故。1名育有3名子女的女子，於今年1月接受子宮切除手術後，連續3個月劇烈腹痛與嘔吐，直至4月被緊急送往急症室，醫生驚見其腹腔內竟遺留1把長達18厘米的手術剪刀，體內部份小腸已經壞死，女子歷經4次手術才保住性命。



院方已承認失誤，並表示會承擔相關治療費用，同時為其3名子女安排心理輔導。女子指控，自己因身體狀況失去工作與保險，涉事醫生更是多次游說她自費8,500 雷亞爾（約1.3萬港元）做腹部拉皮整形手術。目前警方已展開調查，涉事醫生尚未回應。



巴西1名育有3名子女的女子，於今年1月接受子宮切除手術後，連續3個月劇烈腹痛與嘔吐。（網上圖片）

女子切除子宮後腹痛3個月並伴隨嘔吐

據《G1》報道，育有3名子女的巴西女子艾瑞卡（Erica Cristina Bannai Von Hoonholtz），於今年1月在聖保羅州布拉干薩保利斯塔（Bragança Paulista）的聖卡薩仁慈醫院（Santa Casa de Misericórdia）接受了子宮切除手術。術後3個月，女子腹部頻繁出現劇烈疼痛，甚至伴隨嘔吐症狀，據女子回憶，「好像有東西要從身體裏鑽出來一樣」。

直至今年4月11日，女子因腹痛難忍被送往急症室，據X光片顯示，女子腹部驚見1把長約18cm的手術剪刀。（網上圖片）

X光驚見1把18cm手術剪刀被遺留腹腔

直至今年4月11日，女子因腹痛難忍被緊急送往急症室，據X光片顯示，女子腹部驚見1把長約18厘米的手術剪刀，由於手術剪刀在女子體內停留時間過長，已導致其部份小腸壞死。

女子透露，她先後接受了4次手術，包括最初的子宮切除、取出手術剪刀、修補疝氣與引流腸道膿瘍，以及治療肝膿瘍。她形容，自己當時距離死亡僅有1步之遙，雖然目前身體正逐漸康復，但心理創傷仍難以平復。

由於手術剪刀在女子體內停留時間過長，已導致其部份小腸壞死。（AI生成圖片）

全文：女切子宮腹痛3個月 X光揭18cm手術剪刀留腹腔 4次手術歷經生死