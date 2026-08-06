沒時間去運動？港大研究：每週1次間歇快走　減脂效果等同分做3次

沒時間天天運動也沒關係！香港大學一項最新研究發現，對腹部肥胖成人而言，每週進行一次75分鐘的間歇快走，減少體脂與改善健康的效果，可能與把相同運動量分成一週三次相近。



據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究團隊追蹤315名腹部肥胖成人，進行為期4個月的試驗。受試者被分成三組，第一組每週完成一次75分鐘間歇快走；第二組則將相同運動量拆成三次完成；第三組維持原本生活，不進行運動。

示意圖（Unsplash@Arek Adeoye）

這裡的「間歇快走」是指快速步行與短暫休息交替進行。研究人員在試驗開始前、結束時，以及結束4個月後，利用骨密度掃描測量參與者的體脂肪量、體脂率與腰圍。結果顯示，進行間歇快走的兩組，在16週後的改善程度相近，顯示對減少體脂而言，一週總運動量可能比運動分散在幾天進行更重要。

不過研究也發現，受試者的血壓與膽固醇並沒有出現明顯變化，研究人員認為，可能是受試者原本的數值就大致正常。運動計畫結束4個月後，腰圍縮小的效果仍維持，但減脂與減重效果大多已逐漸消退。

延伸閱讀：減肥｜10大高效瘦身消脂運動 「這些運動」不傷關節打造理想身材

+ 16

研究作者香港大學教授蕭明輝（Parco Siu Ming-fai）表示，每週三次間歇訓練仍是常見的肥胖管理建議，但對需要兼顧工作、學業與家庭的人而言，每週一次可能是更容易持續的選擇。

不過，這並不代表「每週運動75分鐘就夠了」。世界衛生組織（WHO）建議，成年人每週應累積至少150至300分鐘的中等強度有氧運動，如快走、慢跑、騎自行車等都是適合的運動選項。不過這項研究可說是現代人的福音，如果真的沒有時間，至少一週快走一次，仍比完全不動好得多。

延伸閱讀：久坐族｜沒時間運動？營養師教「1簡單動作」：餐後血糖最高降52%

+ 15

延伸閱讀：

英國61歲「電音阿嬤」爆紅 離婚後瘋跑夜店、月月參加狂歡派對

英國女子溺水「死亡10分鐘」奇蹟復活 如今腦傷復健重學走路游泳

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】