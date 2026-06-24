深夜鍛煉糖尿病風險升3倍　醫生推2時間段運動　3簡單動作助眠

同樣是運動半小時，為什麼有人運動完精神抖擻，有的人卻一身疲憊？你是不是也有這種困惑：明明咬牙堅持運動，身體卻好像「越練越差」？



其實，這真不是你不夠努力，而是你運動時間錯了！近期，從《糖尿病肥胖與代謝》到《自然》子刊，多項重磅研究為我們勾勒出了一份全天候「運動說明書」。幾點運動最降糖？幾點運動最護心？晚上幾點前運動不影響睡眠？這篇文章給你一次性講清楚！

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運動降糖的「黃金時間」：運動10分鐘，糖尿病風險降18%

對於很多血糖偏高或想預防糖尿病的人來說，下午時段是你的「運動主場」。

下午時段（12:00-18:00）運動，性價比最高！ （研究截圖）

2026年1月，國際期刊《糖尿病肥胖與代謝》發表了一項涵蓋近5000人、長達8年的研究，給出了一個讓人驚喜的答案：下午時段（12:00-18:00）運動，性價比最高！

研究顯示，在下午時段（12:00-18:00）：

哪怕只是每天輕度活動10分鐘（比如散步、做家務），2型糖尿病風險就能降低18%。

如果換成中高強度運動（如快跑、游泳、打球），風險也能降低15%。①②



醫生推薦：

1. 最佳時間：16:00~17:00。

廣東省中醫院珠海醫院治未病中心主任中醫師成傑輝指出，從人體節律來看，一天中運動的黃金時間為午後16:00~17:00。這個時段經過大半天的工作活動，人體肌肉韌帶已得到充分預熱，心率血壓趨於平穩，適合進行較為劇烈的有氧運動，如跑步、打球、游泳、器械健身等。③

2. 上班族平替版：17:30~18:30。

哪怕只是快走回家，效果也遠勝於深夜瘋狂運動！

注意！這個時間運動糖尿病風險升3倍

特別注意：深夜或早上過早（00:00-05:59）是絕對的「運動雷區」！千萬別覺得深夜擼完鐵很爽，或是早上很早出去鍛鍊就很自律。

《糖尿病肥胖與代謝》這項研究發現，如果在深夜或早上過早（00:00-05:59）運動，哪怕只是多動10分鐘，2型糖尿病發病風險會上升至原來的3.64倍。①

這會嚴重打亂身體節律，給代謝帶來很大傷害。

運動護心「黃金時間」：早晨8~10點，降低冠心病等風險

如果你是「早起」的人，或者想重點保護心血管，早上8~10點是你的最佳選擇。2022年《歐洲預防心臟病學雜誌》的大規模研究顯示，無論日常是否運動，早晨鍛鍊（8~10點）與最低的冠心病和中風風險相關，能顯著降低16%冠心病風險和17%中風風險。④

不僅如此，2020年發表在《國際癌症雜誌》上的研究還發現，這個時間段運動，對乳腺癌和前列腺癌的患病風險能降低26%～27% 。⑤

但是！晨練並不是「越早越好」！廣州醫科大學和廣東省人民醫院2023年在《自然·通訊》上的研究敲響警鐘：過早鍛鍊（比如清晨6點前）反而會「傷身」。早上太早運動，全因死亡風險、心血管疾病死亡風險會更高。⑥

結論：護心最佳時段，8:00之後，迎着陽光動起來！

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晚上運動指南：記住這兩條「鐵律」

白天實在沒空，只能晚上練，怎麼辦？別急，晚上運動不是不行，記住這兩條「鐵律」。

一、睡前4小時：中高強度運動「截止線」

2025年4月《自然·通訊》的一項研究明確指出，睡前至少4小時結束中高強度運動，是保證良好睡眠的關鍵⑥。如果你平時23點睡覺，那麼最晚19點前就要完成跑步、打球、健身等中高強度運動。太晚運動會導致核心體温升高、交感神經興奮，讓身體遲遲無法進入睡眠狀態。

二、睡前4小時：做做助眠運動「三件套」

那19點之後就只能躺着嗎？當然不是。2024年，《英國醫學雜誌在線·體育與運動醫學》發表的一項研究發現，睡前4小時內，做點低強度抗阻運動，反而能讓你睡得香！

每隔30分鐘做3分鐘的助眠運動「三件套」，當晚睡眠時間能延長近30分鐘，而且並不會擾亂後續睡眠和身體活動。（研究截圖）

研究人員發現，每隔30分鐘做3分鐘的下面助眠運動「三件套」，當晚睡眠時間能延長近30分鐘，而且並不會擾亂後續睡眠和身體活動。

深蹲：模仿坐椅子的動作，膝蓋不超過腳尖

提踵：站立抬起後腳跟，使小腿肌肉收縮，然後腳跟慢慢回到地面

提膝展髖：站立膝蓋抬高，直腿髖關節伸展⑦



這些動作能讓身體微微疲勞，反而幫助身心放鬆下來，更容易進入睡眠狀態。

寫在最後

運動這件事，從來不是靠着一腔熱血埋頭苦練。「在對的時間，做對的運動」，才能讓努力事半功倍。

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本文綜合自

①Chong MY, Eussen SJPM, van der Velde JHPM, et al. Reallocating morning physical activity to later-day activity and its association with type 2 diabetes incidence: The Maastricht Study. Diabetes Obes Metab. 2026;28(4):2642-2650. doi:10.1111/dom.70438

②2026-03-19梅斯內分泌新前沿《同樣是運動，時間選不對效果差一半！防糖尿病的黃金運動時段，一文說清》

③2016-09-2南方日報《一天最佳運動時間，你選對了嗎？》（嚴慧芳）

④Gali Albalak, Marjon Stijntjes, David van Bodegom, J Wouter Jukema, Douwe E Atsma, Diana van Heemst, Raymond Noordam, Setting your clock: associations of objective physical activity and cardiovascular disease risk in the general population, European Journal of Preventive Cardiology, 2022; zwac239, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac239

⑤Weitzer J, Castaño-Vinyals G, Aragonés N, et al. Effect of time of day of recreational and household physical activity on prostate and breast cancer risk (MCC-Spain study). Int J Cancer. 2021;148(6):1360-1371. doi:10.1002/ijc.33310

⑥Feng H, Yang L, Liang Y Y, et al. Associations of timing of physical activity with all-cause and cause-specific mortality in a prospective cohort study[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 1-10.

⑦Evening regular activity breaks extend subsequent free-living sleep time in healthy adults: a randomised crossover trial.BMJ Open Sport Exerc Med. 2024 Jul 16;10(3):e001774. doi: 10.1136/bmjsem-2023-001774. eCollection 2024.



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