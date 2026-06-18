減肥｜愈減愈難瘦？中醫揭脾虛致氣血不足　推4食物健脾+忌喝冰飲

在現代減重觀念中，「少吃多動」幾乎被視為唯一準則。然而，臨床上，卻常見一種令人挫折的情況：明明已經非常努力控制飲食，甚至刻意少吃、避開澱粉與高熱量食物，體重卻依然停滯不前，甚至愈減愈無力。



有些人還會出現疲倦、手腳冰冷、腸胃不適或水腫等問題。台灣翰鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞表示，這種看似「卡關」的減重狀態，從中醫角度來看，往往並非意志力不足，而是與「脾虛」密切相關。

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脾胃功能失調，讓你就是瘦不下來

「脾胃為後天之本」，脾主運化，負責將攝取的食物轉化為氣血與能量，是人體代謝運作的核心系統。長期過度節食、飲食不規律、內容過於單一，或習慣攝取冰涼、生冷食物等，導致營養不均時，最容易受影響的就是脾胃功能。

莊可鈞解釋，一旦脾的運化能力下降，不僅無法有效吸收與轉化營養、影響氣血生成，也會連帶干擾水分代謝，導致體內濕氣堆積，逐漸形成「氣血不足」與「濕濁內生」的體質。

在這樣的狀態下，身體會出現一些典型反應，如容易疲倦、面色萎黃、食慾不振、吃一點就腹脹、大便偏軟或不成形、四肢冰冷，以及下半身水腫、舌邊齒痕明顯等。

體重長期停滯！是身體進入保護機制

同時，許多人會發現一個共同現象，就是「吃得愈少，反而愈難瘦，甚至體重長期停滯在某個數字不動」。莊可鈞說明，這並非身體「不配合」，而是進入一種自我保護機制。

當長期熱量攝取不足時，身體會主動降低基礎代謝率，減少能量消耗，以維持基本生理運作。換句話說，身體進入「節能模式」，脂肪不再被優先動用，反而傾向保留能量，使減重變得更加困難，這是過度節食者常陷入的減重瓶頸。

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吃得少就會瘦？恢復脾胃功能才關鍵

莊可鈞提到，這類體質調理上，重點並非持續「吃得更少」，而是「先恢復脾胃功能」。當脾胃運作逐漸恢復正常，能夠順利運化食物、生成氣血，身體代謝自然會逐步回升，減重也才有機會重新啟動。

日常飲食：「溫養脾胃」為原則

在日常飲食方面，建議以「溫養脾胃」為原則。莊可鈞建議，務必建立規律且均衡的飲食習慣，攝取份量不必過多，但應該維持穩定的三餐，避免處在長時間空腹狀態之下。

飲食以溫熱、熟食為主，如米飯、粥品、燉湯等，並適度補充優質蛋白質，如雞肉、魚類與蛋類，有助於維持氣血與肌肉代謝功能。同時，可適量選擇山藥、蓮子、紅棗、小米等健脾食材，以協助脾胃恢復正常運作。

她提醒，相對地，應盡量減少冰品、生食、過度加工食品及含糖飲料的攝取，這些食物容易加重脾胃負擔，使運化功能進一步下降。

長期依賴咖啡或含糖飲料代替正餐，不僅可能導致肌肉流失與代謝下降，還會造成血糖波動與壓力荷爾蒙上升，進而增加脂肪，特別是腹部脂肪的堆積，並進一步損傷脾胃功能，形成「愈減愈難瘦」的體質，不利於體重管理。

生活作息：規律休息、充足睡眠、規律運動

除了飲食調整，生活作息與運動方式同樣重要！規律作息與充足睡眠，有助於氣血生成與內分泌穩定；運動則建議採取適度原則，不宜過度追求高強度有氧，以免進一步消耗已經偏虛的體能。

莊可鈞建議，可在有氧運動之外，加入基礎肌力訓練，幫助提升基礎代謝率，讓身體逐步恢復「有效燃燒能量」的能力。

並尋求專業中醫師依個別體質進行辨證論治，以「健脾益氣、祛濕調理」為方向，協助身體恢復正常運化機能。她說：「減重的本質，從來不只是體重數字的下降，而是整體體質與代謝狀態的重建。」

莊可鈞呼籲，當身體長期處於過度節制與營養不足的狀態時，與其一味加強控制，不如回過頭來思考身體真正的訊號：你現在不是「吃太多瘦不下來」，而是「吃太少瘦不下來」。

利用中醫協助調理脾胃，當脾胃功能逐步恢復、氣血充足、代謝順暢後，體重往往會在更穩定、也更健康的狀態下自然下降。

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