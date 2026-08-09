獲公屋婆婆塞$20貼士！Keeta外賣員讚有人情味　網民：知生活不易

近日天氣不是暴雨就是酷熱，外賣員於日曬雨淋下送遞餐點上門，以勞力賺錢實在值得尊重！有外賣員於網上分享工作經歷，表示送外賣到石峽尾邨一單位，有位婆婆開門接收食物，見他於炎熱天氣下工作至「流晒汗」，就捉着他的手塞了20元小費。外賣員婉拒收錢，但婆婆說見他辛苦，「婆婆仲有能力畀到」，最終外賣員接受了小費，並有感而發地說，「送咗咁耐外賣，真係覺得住公屋嘅街坊特別有人情味」。



有網民留言表示，「基層嘅人先至知道基層嘅辛苦」，也有人認為「應該唔關公唔公屋事，係老人家很講究貼士禮儀，就好似去飲茶，有能力個班長者去到酒樓會派利市畀侍應一樣，後生嘅好少會畀」、「老一輩捱得多，知生活唔容易，有機會畀啲鼓勵人，都會願意畀」，有人讚外賣員，「畀貼士固然係有同理心，你識感恩亦係好好，而家唔係個個做呢行嘅都盡責有禮嘅」。



有外賣員於網上分享工作經歷，他送外賣到石峽尾邨一單位，開門是位婆婆，見他於炎熱天氣下工作至「流晒汗」，就捉着他的手塞了20元小費。（facebook群組「KeeTa外賣關注組」圖片）

該外賣員於facebook群組「KeeTa外賣關注組」發文分享事件，表示送外賣到石峽尾邨一單位，有位婆婆應門，「佢見到我流晒汗，收到外賣之後叫我等一陣，隨後捉住我隻手，夾硬要畀小費我」，照片見到是1張20元紙幣。

Keeta外賣員獲公屋婆婆塞20元貼士

外賣員連忙婉拒，向婆婆表示「唔使啦婆婆，我喺附近過嚟咋！只係今日比較悶熱，我又比較容易出汗」。婆婆微笑說，「唔緊要啦，我見你真係好辛苦，婆婆仲有能力畀到，你收咗佢啦」，說完就慢慢關門。

外賣員惋絕收錢，但婆婆說見他辛苦，「婆婆仲有能力畀到」，最終外賣員接受了小費。（facebook群組「KeeTa外賣關注組」圖片）

外賣員：簡單問候或飲品真係好暖心

樓主表示，之前每逢大雨或酷熱天氣，將外賣送到公屋的時候，「好多街坊見到我流晒汗送上樓，有時會遞包凍飲、1句『辛苦晒』，甚至給少少小費」。他感激道，「雖然可能只係1句簡單嘅問候、1包飲品，但對我嚟講真係好暖心同好大動力，多謝你哋」。

有人讚外賣員，「畀貼士固然係有同理心，你識感恩亦係好好，而家唔係個個做呢行嘅都盡責有禮嘅」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

同屬外賣員網民：公屋住戶好疏爽

有同屬外賣員的網民留言表示，「我收過幾次50蚊都係公屋客」、「廿年前喺天水圍送，1個月差唔多6,000蚊貼士，公屋嗰啲好疏爽，特別打麻雀啲師奶」、「我都試過，送到之後公屋婆婆要畀貼士，同佢講唔使啦，提佢APP入面已加咗貼士，我驚唔係佢本人落單有誤會，婆婆話佢知道，叫我收啦，辛苦晒，心都暖埋」。

另有外賣員指出，「反而所謂有錢人的私樓豪宅毛都無條」、「私樓都有，我經驗就60%公屋、40%私樓」，有人認為並非一定因為「孤寒」，而是生活使費較大，「私人樓無符啦，佢哋要供樓又要交稅使費又大」。

網民熱議應否給小費，有人說「老一輩捱得多，知生活唔容易，有機會畀啲鼓勵人，都會願意畀」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：老一輩多數會畀貼士

有網民認為是否給小費與住公屋還是私樓豪宅無關，而是老一輩的習慣，「老一輩多數會畀，中年同後生少」、「我外母90幾歲佢每次去飲茶都會畀封利市啲服務員，佢話佢哋辛苦做嘢利市唔係計多少，但見到佢哋收到個樣好開心」、「年長同年少思想不同，睇法不同，年少認為，我已經付出餐飲代價（錢），而你已有收酬勞，再畀就重複，無必要再畀，如果你想要更多應該向公司爭取」。

有網民就說，「其實我都收過唔少貼士都係$10、$20，都係隨緣睇個客好唔好，其實講真有冇都冇所謂，志在賺份兼職人工」、「外賣同事呢排真係辛苦晒，一係熱到咩咁，一係大雨到咩咁！」、「其實做人將心比己！你買咗個方便！唔好成日都講人工包埋嘅，雖然我唔係做呢行，但其實唔係貪你包飲品或小小tips！係人與人之間嘅窩心，加油呀」。

（facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

其他報道：酷熱送外賣！女步兵收可樂和$10現金貼士好感動 網民：人間有情

外賣員日曬雨淋送餐，賺到的每一分每一毫都是血汗錢！本港1名女子在Threads發文表示，今年5月24日做步兵送外賣，「真係熱到爆」，但其中2張訂單的客人分別送給一罐冰凍可樂和10元貼士，令她淚喊「感動死」。樓主表示，過往不時在外賣應用程式收到貼士，「現兜兜收到又真係開心啲嘅」。



獲客人贈送1罐冰凍可樂，令樓主十分開心。（Threads@sinkboatauntie圖片）

網民：辛苦晒你哋

帖文引來許多網民討論，「小小善意，已經足夠暖一日」、「辛苦晒你哋」、「天氣熱要多飲水」、「人間有情」、「加油」。

樓主收到客人給予10元現金貼士。（Threads@sinkboatauntie圖片）

勞工處推出工作暑熱警告 提醒僱員酷熱下休息

本港不時有員工懷疑因中暑而受傷或猝死，勞工處推行「工作暑熱警告」制度，分為黃色、紅色和黑色三個級別，提醒戶外或沒有空調室內工作的僱員面臨的熱壓力風險，要求僱主調整員工的勞動量和休息安排，以預防中暑。

勞工處提醒僱員按時休息，如果工作期間出現熱疾病症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、惡心，應立即到陰涼處休息和飲水，通知僱主作出適當行動。

（Threads@sinkboatauntie）