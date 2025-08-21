咖啡店現3米巨蟒！大叔掃帚椅子布「困蛇陣」　蛇遭生擒下場曝光

吃下午茶順便捉蛇！網上日前瘋傳影片，新加坡有咖啡店的棚頂驚現3米長巨蟒掉落，着地後想逃入咖啡店內，現場食客和職員以掃帚和椅子組成「困蛇陣」，1名大叔用椅子壓着巨蟒身體，再用膠袋笠蛇頭徒手捕蛇，最後4名大叔合力將巨蟒抬離咖啡店及成功「入袋」。食客們認為這是個別事件，更有大叔在事發時繼續淡定食下午茶。



不過，當地有動保組織提醒，涉事的網紋蟒是新加坡的受保護物種，民眾不宜自行捕捉，以免增蟒蛇受傷的風險。消息指該條蟒蛇輕微擦傷，待觀察後將放回野外。



4名大叔合力生擒巨蟒，成功將蛇「入袋」。（網上影片截圖）

3米巨蟒從咖啡店棚頂落下

新加坡傳媒報道，事發於8月13日下午4時，新加坡145 座德惠巷（Teck Whye Lane）組屋的咖啡店，有食客發現1條3米長的巨型蟒蛇現身店舖上方遮水柵，沿棚頂緩慢蠕動，嚇得食客和途人驚叫。其後巨蟒從棚頂落下，滑入咖啡店內部，初時現場一片混亂。及後店內多名大叔和咖啡店職員合力，用掃帚和椅子組成「困蛇陣」，阻止巨蟒逃入店內。

約3米長巨蟒原本在咖啡店的棚頂上蠕動。（網上影片截圖）

蟒蛇從棚頂落下，遭多名食客和職員用掃帚和椅子驅趕。（網上影片截圖）

阿叔膠袋套蛇頭徒手生擒

網民林娜（Lin Na ）拍下事場情況，並將影片上傳到網上，現場夾雜普通話和閔南語，1名男子站到椅子上近距離拍攝蟒蛇，另1名白髮男子則拿掃興靠近蟒蛇，此時蟒蛇由棚頂邊緣位置掉下。

蟒蛇着地後想遠離人群，但被掃帚拍打及抓尾巴制止，牠被拖離咖啡店，大叔用掃帚壓住蛇身，將其身軀拖出去，蟒蛇受驚下作勢反撲。3名大叔合力嘗試捕蛇，用椅子壓住又用掃帚驅趕，鏡頭還拍到有名藍衣大叔繼續淡定地享用下午茶。1名身穿黃衣白短褲的大叔用椅子壓着蛇身，以膠袋套住蛇頭，並徒手抓住蛇頸將蛇擒拿。隨後4合大叔一同合力將巨蟒抬離咖啡店，再塞入膠袋內。

約3米長巨蟒跌落地，遭多名食客和職員用掃帚和椅子驅趕。（網上影片截圖）

圍觀者紛紛吶喊鼓掌，附近燒臘檔員工事後接受當地傳媒訪問時指，該條蟒蛇很長，好像快要爬進咖啡店內，大家不敢貿然上前抓，幸好該名大叔出手，事件擾攘了20分鐘。有食客則認為是個別事件，相信是最近天氣炎熱，才令蟒蛇誤闖咖啡店。

有食客在眾人捉蛇時繼續享用下午茶。（網上影片截圖）

大叔們合力將蟒蛇移離咖啡店。（網上影片截圖）

動保組織提醒切自行處理

不過，事件在社交平台瘋傳後，關愛動物研究教育協會（Acres）認為，民眾不宜自行處理，提醒網紋蟒是新加坡的受保護物種，以不當方法捕蛇可能導致蟒蛇受傷，亦增加蟒蛇受傷的風險，呼籲民眾遇到野生舫物時要向野生動物救援熱線求助。消息指協會已將蟒蛇救出，牠有輕微擦傷，待觀察後將放回野外。

（綜合）