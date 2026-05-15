元朗男幼稚園外問家長攞錢買奶粉　港媽斥伸手黨：每日俾佢問4次

元朗人注意！有港媽於網上發文表示，有男子每日於元朗水車館街1間幼稚園外徘徊，不斷問家長可否給錢他買奶粉，直言「每日俾佢問4次，問咗成個星期」、「有手有腳問人攞錢，唔抵可憐」。



網民指出，「其實可以報警，佢日日喺幼稚園出邊問人攞錢，會嚇親家長同小朋友，難保有日條友拐走小朋友要錢就……其實已經可以告佢遊蕩啦」，港媽回覆說已有家長報過警，亦已通知校方。



有港媽於網上發文表示，有男子每日於元朗水車館街1間幼稚園外徘徊，不斷問家長可否給錢他買奶粉。（Threads@pakyiu1221）

「元朗伸手黨！」該港媽於Threads發文發片，影片中，港媽質問1名男子「你日日係咁喺度問人借錢呢，唔係咁好喎，吓？係咁問人哋攞錢？」，男子未有回應，徑直離開，當時幼稚園門外有多名家長正等待接子女放學。

元朗男幼稚園外問家長攞錢買奶粉

港媽於帖文表示，該男子每日於元朗水車館街1間幼稚園外徘徊，「係咁問人哋可唔可以幫幫佢，上次問咗咩事啦，問我可唔可以畀錢佢買奶粉喎，當然我冇畀佢啦」。

港媽直言，「都話咗佢好幾次，你問咗我好多次，每日俾佢問4次，問左成個星期」。（Threads@pakyiu1221）

港媽：每日俾佢問4次，問咗成個星期

港媽直言，「都話咗佢好幾次，你問咗我好多次，每日俾佢問4次，問左成個星期」、「啱啱先問完都冇1分鐘，我送完小朋友返學行返出嚟又問」。

網民批評男子，「冇錢買奶粉，有錢剪頭髮染髮」、「呢啲人真係好厚面皮，香港治安就俾呢啲垃圾搞亂」、「好心找份工作，或者找社署求助」。

網民批評男子，「好心找份工作，或者找社署求助」。（Threads@pakyiu1221）

網民：好心找份工作，或者找社署求助

有網民指出，男子經常於元朗出沒問人給錢，「早兩日佢喺千色有人post又係問人攞錢，之後問人哋要唔要佢隻錶！」、「又係佢？上次當街賣錶問人攞350蚊！」、「頭先大棠路輕鐵站等緊過馬路，佢都走埋嚟問可唔可以幫下手」。

另有網民表示，「如果係老同（吸毒者）就更麻煩」、「其實呢啲人行成日可能食白果，仲辛苦過返工」，又建議「通知門口啲家長及間幼稚園，要喺家長group瘋傳」。

（Threads@pakyiu1221）