盲漢疑遇借錢黨！大叔想借$80搭巴士　他1句反借錢︰盲咗都好X窮

騙徒利用民眾善心騙財，故外出時記得「防人之心不可無」！本港有1名失明漢在網上分享遭遇，指有某星期六在巴士站遇到1名男子，聽其口吻相信是中年大叔，對方聲稱「唔夠錢搭巴士，叫我畀80蚊佢入八達通搭車」，承諾之後會還錢。樓主立即回應「掉轉啦，你俾50蚊我入八達通，我轉頭俾返你啦，我係盲人，盲咗都好X窮」，對方聞言拒絕離開。



大量網民笑言「講得好」、「連盲嘅都唔放過，好等錢使」、「好心啦，搵食都唔好搞傷殘人士」。



失明漢在巴士站遇到1名男子，聽其口吻相信是中年大叔，對方聲稱「唔夠錢搭巴士，叫我畀80蚊佢入八達通搭車」，承諾之後會還錢。（AI生成圖片）

女網民分享遇騙遭遇

事緣有女網民先在Threads分享，指8月17日晚上7時許，她在葵涌葵俊苑附近遇到1名陌生男子，對方聲稱兒子發燒要求醫看醫生，「但提款卡被機吞咗，冇現金」，先後要求樓主給400元應急，最後更用WhatsApp致電聲稱「個仔入咗醫院，要搭的士，再問我攞多 200蚊」，她才意識到是騙案，事後報警求助。

失明漢反建議對方提供50元給他增值，對方聞言拒絕借錢，繼而轉身離開，失明漢大聲揶揄「又話搭巴士，咁就走咗？」。（AI生成圖片）

失明漢駁斥騙徒

該名失明漢在留言回應自己遇到類似事件，有一個星期六在巴士站等候巴士，其間1名男子向他聲稱「唔夠錢搭巴士，叫我畀80蚊佢入八達通搭車」，同時承諾之後會還錢給他，聽其口吻相信是中年大叔，失明漢立即回應「有冇搞錯？星期六放題加10蚊，要用80蚊入八達通咁貴」、「掉轉啦，你俾50蚊我入八達通，我轉頭俾返你啦，我係盲人，盲咗都好X窮」。對方聞言拒絕借錢，繼而轉身離開，失明漢大聲揶揄「又話搭巴士，咁就走咗？」。

網民︰搵食都行遠啲，喺度搞盲人

失明漢笑言「真係世風日下，連盲嘅都唔放過」，許多網民笑言「即刻敗走」、「搵食都行遠啲，喺度搞盲人」、「去邊度要80蚊入八達通？」。

（Threads）