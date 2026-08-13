視姦？港女等九巴公審被阿伯「視姦」10分鐘　奇招KO惹議：做得好

【視姦】乘搭巴士切勿做出令人不舒適行為。有香港女生於社交平台Threads發布影片，公審在巴士站等候往荔景北的61M九巴時，有阿伯不停望她「視姦」，她於是與阿伯對望足10分鐘， 最終巴士來到後，阿伯「被嚇到」要「扮Friend（扮朋友）」邀請她上車，感嘆「每日出街都俾男人視姦」。



事件引來網民熱議，有人讚樓主「做得好」，又批評阿伯離譜，「望到實一實就好似唔係好恰當喎」、「真係勁乞人憎，大熱天時一身汗已經夠煩，仲要一日到黑俾啲人喺度望望望」。不過亦有網民質疑樓主小題大做，「望都唔得？點視姦啊，阿伯望下妳就係？」、「係心態問題，唔好成日覺得人哋望你係帶有惡意」。樓主則回覆表示，「分享出嚟希望令更多人意識到呢類視姦會對人造成幾大不安同困擾，長遠嚟講希望大家都唔會被騷擾」。



有香港女生於Threads發布影片，公審在巴士站等候九巴時，有阿伯不停望她「視姦」。（Threads@jessika02__）

「每日出街都俾男人視姦」。該香港女生於Threads發布影片，批評在巴士站排隊等候時，有阿伯「視姦」她，「同呢個男人等咗10分鐘巴士，我就同佢對望足10分鐘。佢一度離開咗我視線範圍 ，但都係太緊火走出嚟視姦多兩眼先上車」。

【影片直擊】港女生等巴士 公審被阿伯視姦10分鐘

影片長29秒，看到當時正值白天，阿伯站在巴士站隊頭，望一眼樓主後就左右張望略顯尷尬，然後背對樓主似想避開樓主視線。直到61M九巴到站，阿伯不斷示意樓主上車，影片至此結束。

樓主公審被阿伯「視姦」。（Threads@jessika02__）

樓主公審被阿伯「視姦」。（Threads@jessika02__）

樓主公審被阿伯「視姦」。（Threads@jessika02__）

港女生奇招KO阿伯：嚇到佢喺度扮Friend

樓主補充事件後續，「我望咗佢（阿伯）10分鐘，佢最後邀請我上車」、「我今日都係行呢個路線，嚇到佢喺條片咁上車喺度扮Friend」。

樓主帖文引來網民爭議。（Threads@jessika02__）

有網民讚做得好 批阿伯離譜：望到實一實不恰當

網民看過帖文議論紛紛，有人讚揚樓主「做得好」，又指摘阿伯行為離譜，「望到實一實就好似唔係好恰當喎」、「真係勁乞人憎，大熱天時一身汗已經夠煩，仲要一日到黑俾啲人擰晒個頭喺度望望望」、「對住呢啲人我會扮黐線，噚日瞪大對眼突個雙下巴出來望住對方，望到佢移開視線」、「反佢白眼，一次唔夠反兩次，通常反完就唔望，真係好嘔心」。

有網民質疑小事化大：望下都唔得？

不過亦有網民認為樓主「小事化大」，不應公審，「望下都唔得？」、「出街人哋望見你又犯法？好似有啲小題大做喎」、「咁樣影人法，望你已經係好仁慈」、「唔出街咪無人望到你，咪唔使幻想有人望囉」、「點視姦啊，阿伯望下妳就係？幻想力太豐富！」、「佢望你就係視姦，就咁睇你都視姦緊佢喎，仲要偷拍」。也有網民建議樓主改變心態，「係心態問題，唔好成日覺得人哋望你係帶有惡意，要調整心態，要覺得人哋望你係尊重你咁解」。

港女生解畫：希望令更多人意識到視姦會對人造成不安及困擾

樓主回覆留言時解釋，「純粹係自己受到騷擾時保護自己嘅界線嘅做法，分享出嚟希望令更多人意識到呢類視姦會對人造成幾大不安同困擾，長遠嚟講希望大家都唔會被騷擾」。

（資料圖片）

窺淫罪是什麼？刑罰是什麼？公眾地方眼神注視是否構成性騷擾或窺淫？

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條窺淫罪，任何人暗中「為了性目的而觀察（不論有借助或沒有借助設備）某名個人，或拍攝某名個人」，而所描述的情況下被觀察或拍攝的個人（事主），處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及不理會事主是否同意被觀察或拍攝，即屬犯罪，最高可判處監禁5年。