恐怖撞人族！墨西哥老翁遭賤男故意肩撞跌馬路　慘遭重型貨車輾斃

墨西哥新萊昂州蒙特雷市（Monterrey）發生1宗街頭命案。1名65歲老翁在人行道行走時突遭1名迎面而來的陌生男子故意用肩膀猛烈撞擊，老翁瞬間失去平衡跌入馬路，此時1輛重型貨車正從此處經過，老翁不幸被捲入車底，當場傷重不治。警方隨即鎖定涉案男子並將其逮捕，警方在其身上搜出數包疑似大麻的乾綠色植物。



案件隨後移交法庭審理，辯方律師曾請求法官將罪名由「蓄意殺人」降格為「過失殺人」，但法官在審視閉路電視畫面後，認定其行為屬故意，裁定駁回請求，維持謀殺罪起訴。



墨西哥新萊昂州蒙特雷市（Monterrey）發生1宗街頭命案，警方隨即鎖定涉案男子並將其逮捕。（網上圖片）

老翁遭迎面路人狠撞跌入馬路

據媒體綜合報道，事發於蒙特雷市中心繁忙路段，從網傳的閉路電視畫面可以看到，1名身穿白色短袖的男子與1名身穿黑色格紋上衣的老翁迎面而行，其間老翁見前方有人，特意向右側避讓，豈料，白衣男子竟用肩膀猛烈撞擊老翁，老翁隨即失去平衡跌入馬路，此時一輛大貨車正從此處經過，老翁不幸被捲入車底；在事故發生的一瞬間，白衣男子疑似想拉回老翁，但為時已晚，男子隨後逃離現場。救護人員到場後證實老翁已無生命迹象。

1名65歲老翁在人行道行走時突遭1名迎面而來的陌生男子故意用肩膀猛烈撞擊。（網上影片截圖）

1名65歲老翁在人行道行走時突遭1名迎面而來的陌生男子故意用肩膀猛烈撞擊。（網上影片截圖）

1名65歲老翁在人行道行走時突遭1名迎面而來的陌生男子故意用肩膀猛烈撞擊。（網上影片截圖）

老翁瞬間失去平衡跌入馬路，此時1輛重型貨車正從此處經過，老翁不幸被捲入車底，當場傷重不治。（網上影片截圖）

老翁瞬間失去平衡跌入馬路，此時1輛重型貨車正從此處經過，老翁不幸被捲入車底，當場傷重不治。（網上影片截圖）

被告在市中心街頭落網

蒙特雷安全及保護局警員於8月8日凌晨3時許，在市中心街頭發現嫌犯蹤影並當場將其逮捕。新萊昂州檢察總長辦公室證實，涉案男子是35歲的埃克托·伊萬（Héctor Iván “N”），警員在其身上發現數包疑似大麻的乾綠色植物。

從網上流傳的影片可以看到，在事故發生的一瞬間，男子疑似想拉回老翁，但為時已晚，男子隨後逃離現場。（網上影片截圖）

從網上流傳的影片可以看到，在事故發生的一瞬間，男子疑似想拉回老翁，但為時已晚，男子隨後逃離現場。（網上影片截圖）

被告律師請求法官將蓄意殺人改成過失殺人

案件隨後移交法庭審理，被告辯護律師在庭上主張，被告當時並非蓄意殺人，請求法官改以罪責較輕的「過失殺人」，但法官審視現場閉路電視畫面後認為，現有的證據足以證明被告的行為直接導致該名老翁死亡，因此堅決駁回辯方請求，裁定維持以蓄意謀殺罪及毒品相關控罪對其起訴。

（綜合）

其他報道：61歲翁借「安慰辭職」強抱24歲女！摸胸摸臀反稱遭陷害 判決曝光

女生說「不」仍然強行擁抱撫摸，當然是犯法！上海奉賢區法院日前公布1宗性騷擾案件的一審判決書，當中61歲男被告邀請24歲女子到家吃晚飯，其間以「安慰辭職」為借口，不顧女方拒絕，仍強行擁抱並觸摸其胸臀，女子掙脫後隨即報警，而男子後被警方處以行政拘留7天。



受害人不甘受辱，將男子告上法庭，被告則反稱自己遭人「設計陷害」，但經法院審理後，認定被告的行為已構成性騷擾，裁定須賠償原告人各項損失費，共計9,471.27人民幣（約1.1萬港元）。



24歲的鮑女為感謝61歲陸男在她搬家時幫助，特地帶了禮物，應邀前往陸男家中吃晚飯。（AI生成圖片）

61歲翁邀24歲女到家吃飯 乘機強抱猥褻

據《紅星新聞》報道，案中原告人是24歲姓鮑女子，而被告則是61歲姓陸男子。事發於2025年11月21日晚7時許，鮑女為感謝陸男在她上次搬家時幫助，特地帶了禮物，應邀前往陸男家中吃晚飯。席間閒聊時，陸男已先對鮑女說出帶冒犯性的說話，提出希望她能留宿，且不斷倒酒勸飲。

席間閒聊時，陸男已先對鮑女說出帶冒犯性的說話，提出希望她能留宿，且不斷倒酒勸飲。（AI生成圖片）

由於早前鮑女辭職，陸男隨後假借「安慰辭職」為名，提出想給她來個擁抱，更聲稱「自己年紀這麼大，不怕」。鮑女當場明確拒絕，但陸男仍強行上前擁抱，並動手觸摸其胸部及臀部，鮑女掙脫後隨即報警。

全文：61歲翁借「安慰辭職」強抱24歲女！摸胸摸臀反稱遭陷害 判決曝光